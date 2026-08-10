Mistrzostwa Europy w Paryżu. Polacy z awansem do półfinałów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-10 12:14

Adela Piskorska oraz Jan Kałusowski zapewnili sobie awans do półfinałów podczas mistrzostw Europy w pływaniu. Impreza w Paryżu przyniosła również sukces kobiecej sztafecie 4x200 m stylem dowolnym, która powalczy o medale w finale.

Nogi sportowców biegnących po bieżni. O sukcesach Polaków na mistrzostwach w Paryżu przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi trzech biegaczy w kolcach podczas sprintu na czerwonej bieżni lekkoatletycznej na stadionie.

Udane eliminacje polskich pływaków

Adela Piskorska awansowała do półfinału na 200 metrów stylem grzbietowym. Polka uzyskała czas 2.12,32, co dało jej 14. pozycję w eliminacjach. Laura Bernat odpadła z rywalizacji, notując czas 2.18,58 (27. miejsce). W Paryżu Piskorska broni tytułu na 100 m stylem grzbietowym.

Jan Kałusowski awansował do półfinału na dystansie 100 m stylem klasycznym z czasem 1.00,10, zajmując 16. miejsce w eliminacjach. Dawid Wiekiera (1.00,23) znalazł się na liście rezerwowych. Kałusowski to brązowy medalista z 2024 roku na 200 m w tym samym stylu.

Sztafeta kobiet w finale

Kobieca sztafeta 4x200 m stylem dowolnym w finale uzyskała ósmy czas eliminacji (8.00,32). Zespół w składzie: Justina Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok zajął siódme miejsce w zmaganiach przedpołudniowych. Najlepsze były startujące neutralnie Rosjanki z wynikiem 7.54,17.

Zuzanna Famulok wygrała swój wyścig eliminacyjny na 100 m stylem dowolnym (55,09), jednak czas nie dał awansu. Podobnie z rywalizacją pożegnała się Kornelia Fiedkiewicz (55,90). Z rywalizacji na 50 m st. motylkowym odpadli: Paweł Uryniuk, Mateusz Chowaniec i Jakub Majerski.