Mistrzostwa Europy w Paryżu. Polacy z awansem do półfinałów

Udane eliminacje polskich pływaków

Adela Piskorska awansowała do półfinału na 200 metrów stylem grzbietowym. Polka uzyskała czas 2.12,32, co dało jej 14. pozycję w eliminacjach. Laura Bernat odpadła z rywalizacji, notując czas 2.18,58 (27. miejsce). W Paryżu Piskorska broni tytułu na 100 m stylem grzbietowym.

Jan Kałusowski awansował do półfinału na dystansie 100 m stylem klasycznym z czasem 1.00,10, zajmując 16. miejsce w eliminacjach. Dawid Wiekiera (1.00,23) znalazł się na liście rezerwowych. Kałusowski to brązowy medalista z 2024 roku na 200 m w tym samym stylu.

Sztafeta kobiet w finale

Kobieca sztafeta 4x200 m stylem dowolnym w finale uzyskała ósmy czas eliminacji (8.00,32). Zespół w składzie: Justina Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok zajął siódme miejsce w zmaganiach przedpołudniowych. Najlepsze były startujące neutralnie Rosjanki z wynikiem 7.54,17.

Zuzanna Famulok wygrała swój wyścig eliminacyjny na 100 m stylem dowolnym (55,09), jednak czas nie dał awansu. Podobnie z rywalizacją pożegnała się Kornelia Fiedkiewicz (55,90). Z rywalizacji na 50 m st. motylkowym odpadli: Paweł Uryniuk, Mateusz Chowaniec i Jakub Majerski.