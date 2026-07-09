"Panna młoda": streszczenie odcinka 147

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-09 11:38

W 147. odcinku serialu "Panna młoda" dochodzi do niecodziennej sytuacji, w której Cihan oraz Hancer zostają zatrzymani przez policję. Oboje trafiają do tego samego aresztu w wyniku wzajemnych oskarżeń, co zmusza ich do przebywania w bliskim sąsiedztwie mimo trwającego konfliktu. Ten trudny czas staje się sprawdzianem ich wzajemnych relacji oraz dumy, która doprowadziła do tak radykalnych kroków. Po odzyskaniu wolności Hancer postanawia szukać schronienia w domu swojego brata.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" mocno namieszały w relacjach między postaciami, serwując nam sporo niespodziewanych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się od Engina, który odnalazł bransoletkę należącą do Beyzy. W międzyczasie Sinem zdobyła się na odwagę i wyznała Hancer całą prawdę o swoich skrywanych dotąd uczuciach. Jej nowe plany spotkały się jednak z ostrym sprzeciwem Cihana, który nie potrafił zaakceptować obranej przez nią drogi. Sama Hancer postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i walczyła o to, aby ostatecznie uniezależnić się od mężczyzny. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 147 - streszczenie

Cihan i Hancer znajdują się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w wyniku wzajemnych oskarżeń trafiają do tego samego aresztu. W tym samym czasie Sinem udaje się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie porozumieć się z Melihem. Cemil czuje się zupełnie zagubiony w bieżących wydarzeniach, dlatego postanawia poprosić o radę Ertugrula. Po wyjaśnieniu pewnych spraw i zakończeniu procedur Hancer odzyskuje wolność i opuszcza policyjną celę. Kobieta nie wraca jednak do rezydencji, lecz decyduje się na powrót do domu swojego brata.

"Panna młoda" odc. 147 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Serial jest regularnie emitowany w polskiej telewizji publicznej w dni powszednie, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych tą historią. Aby sprawdzić, jak potoczą się losy Hancer po wyjściu z aresztu, warto zasiąść przed odbiornikiem w połowie lipca. Najnowszy, 147. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca opowieść, która skupia się na losach Hancer, odważnej dziewczyny gotowej na wielkie poświęcenia dla swojego chorego brata. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy wchodzi w zaaranżowany układ z bogatą rodziną Develioglu i poślubia jedynego spadkobiercę fortuny, Cihana. Choć ich małżeństwo miało być tylko formalnością mającą na celu zapewnienie rodowi potomka, między młodymi z czasem rodzi się szczere i głębokie uczucie. Produkcja cieszy się dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz postać przebiegłej teściowej Mukadder. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zmartwiona ruda kobieta o imieniu Sinem z serialu Panna młoda. O jej relacjach z Melihem przeczytasz na Eska.
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