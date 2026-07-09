"Panna młoda": streszczenie odcinka 147

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" mocno namieszały w relacjach między postaciami, serwując nam sporo niespodziewanych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się od Engina, który odnalazł bransoletkę należącą do Beyzy. W międzyczasie Sinem zdobyła się na odwagę i wyznała Hancer całą prawdę o swoich skrywanych dotąd uczuciach. Jej nowe plany spotkały się jednak z ostrym sprzeciwem Cihana, który nie potrafił zaakceptować obranej przez nią drogi. Sama Hancer postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i walczyła o to, aby ostatecznie uniezależnić się od mężczyzny. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 147 - streszczenie

Cihan i Hancer znajdują się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w wyniku wzajemnych oskarżeń trafiają do tego samego aresztu. W tym samym czasie Sinem udaje się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie porozumieć się z Melihem. Cemil czuje się zupełnie zagubiony w bieżących wydarzeniach, dlatego postanawia poprosić o radę Ertugrula. Po wyjaśnieniu pewnych spraw i zakończeniu procedur Hancer odzyskuje wolność i opuszcza policyjną celę. Kobieta nie wraca jednak do rezydencji, lecz decyduje się na powrót do domu swojego brata.

"Panna młoda" odc. 147 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Serial jest regularnie emitowany w polskiej telewizji publicznej w dni powszednie, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych tą historią. Aby sprawdzić, jak potoczą się losy Hancer po wyjściu z aresztu, warto zasiąść przed odbiornikiem w połowie lipca. Najnowszy, 147. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca opowieść, która skupia się na losach Hancer, odważnej dziewczyny gotowej na wielkie poświęcenia dla swojego chorego brata. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy wchodzi w zaaranżowany układ z bogatą rodziną Develioglu i poślubia jedynego spadkobiercę fortuny, Cihana. Choć ich małżeństwo miało być tylko formalnością mającą na celu zapewnienie rodowi potomka, między młodymi z czasem rodzi się szczere i głębokie uczucie. Produkcja cieszy się dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz postać przebiegłej teściowej Mukadder. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)