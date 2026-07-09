"Panna młoda": streszczenie odcinka 147

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" mocno namieszały w relacjach między postaciami, serwując nam sporo niespodziewanych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się od Engina, który odnalazł bransoletkę należącą do Beyzy. W międzyczasie Sinem zdobyła się na odwagę i wyznała Hancer całą prawdę o swoich skrywanych dotąd uczuciach. Jej nowe plany spotkały się jednak z ostrym sprzeciwem Cihana, który nie potrafił zaakceptować obranej przez nią drogi. Sama Hancer postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i walczyła o to, aby ostatecznie uniezależnić się od mężczyzny. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Panna młoda" odc. 147 - streszczenie
Cihan i Hancer znajdują się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w wyniku wzajemnych oskarżeń trafiają do tego samego aresztu. W tym samym czasie Sinem udaje się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie porozumieć się z Melihem. Cemil czuje się zupełnie zagubiony w bieżących wydarzeniach, dlatego postanawia poprosić o radę Ertugrula. Po wyjaśnieniu pewnych spraw i zakończeniu procedur Hancer odzyskuje wolność i opuszcza policyjną celę. Kobieta nie wraca jednak do rezydencji, lecz decyduje się na powrót do domu swojego brata.
"Panna młoda" odc. 147 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy tureckich produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Serial jest regularnie emitowany w polskiej telewizji publicznej w dni powszednie, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych tą historią. Aby sprawdzić, jak potoczą się losy Hancer po wyjściu z aresztu, warto zasiąść przed odbiornikiem w połowie lipca. Najnowszy, 147. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to wciągająca opowieść, która skupia się na losach Hancer, odważnej dziewczyny gotowej na wielkie poświęcenia dla swojego chorego brata. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy wchodzi w zaaranżowany układ z bogatą rodziną Develioglu i poślubia jedynego spadkobiercę fortuny, Cihana. Choć ich małżeństwo miało być tylko formalnością mającą na celu zapewnienie rodowi potomka, między młodymi z czasem rodzi się szczere i głębokie uczucie. Produkcja cieszy się dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz postać przebiegłej teściowej Mukadder. Obsada tego serialu to m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)