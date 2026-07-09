"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 914

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" na jaw wyszły głęboko skrywane fakty, a El Pena wyznał Inigo oraz Florze prawdę o byciu synem badacza Cervery i o swojej sfingowanej amnezji. Mężczyzna przyznał, że ukrywał się przed prześladowcą i pozwalał na przejęcie własnej tożsamości, tymczasem doktor Pallero nagle zniknął, co sprawiło, że Blanca ponownie popadła w odrętwienie. Dość niepokojące wieści przekazała również Agustina, która wyjawiła Felipe smutną tajemnicę dotyczącą tego, że Arturo tracił wzrok. Służąca bardzo obawiała się przy tym, że przez całą tę sytuację mogła wkrótce stracić dotychczasową pracę. Z kolei Rosina nakazała Jacinto zlikwidowanie plantacji tajemniczych ziół, które u wszystkich wywoływały identyczne sny. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 914 - streszczenie

W 914. odcinku serialu "Akacjowa 38" Jacinto wykaże się dużą odwagą, stając w obronie Rosiny przed dwoma złodziejami, którzy ostatecznie trafią do więzienia. Służba mieszkająca na poddaszu odetchnie z ulgą na wieść o tym, że pułkownik jednak nie zamierza zwalniać Agustiny. On sam jednak znajdzie się w bardzo złym stanie psychicznym i spróbuje odebrać sobie życie, lecz w decydującym momencie odkryje, że ktoś wcześniej wyjął kule z jego pistoletu. W tym samym czasie na ulicy Akacjowej niespodziewanie zjawia się Lucia, piękna kuzynka Celii. Diego otrzyma natomiast telegram z sanatorium w Szwajcarii z informacją podważającą dotychczasowe przekonania o pobycie jego ojca w tej placówce, co wywoła u Samuela ogromny lęk.

"Akacjowa 38" odc. 914 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym będą mogły zasiąść przed telewizorami, by śledzić dalszy przebieg tej historii. Telewizja Polska regularnie prezentuje kolejne części madryckiej opowieści, dbając o stałą i dogodną porę nadawania dla swoich odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów zamieszkujących słynną kamienicę. Przygotowania do seansu najlepiej zacząć chwilę przed oficjalnym startem, by na spokojnie zapoznać się z nowymi problemami postaci. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca 2026 roku, o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa telenowela, która przenosi nas do słonecznego Madrytu z samego początku ubiegłego stulecia. Fabuła kręci się wokół mieszkańców eleganckiej kamienicy, gdzie losy zamożnych rodzin nieustannie przeplatają się z codziennością ich oddanej służby. To świat pełen skrywanych tajemnic, niespełnionych pragnień oraz nagłych zwrotów akcji, które od lat przyciągają uwagę szerokiej publiczności. Polska widownia polubiła tę produkcję za jej wyjątkowy, historyczny klimat oraz bardzo wyraźnie zarysowane konflikty międzyludzkie. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)