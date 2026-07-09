"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 435

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-09 10:04

W nadchodzącym 435. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mieszkańcy posiadłości spróbują odwieść Curra od ryzykownego pomysłu, który spędza im sen z powiek. Mężczyzna rozważa wyjazd na front, co budzi ogromny niepokój wśród jego najbliższych obawiających się o jego życie. Jednocześnie w pałacowych wnętrzach dojdzie do ważnych ustaleń dotyczących dalszego prowadzenia interesów oraz skomplikowanych relacji miłosnych.

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta za sprawą szokującej decyzji Curra o wyjeździe na wojnę. Młody dziedzic postanowił wyruszyć na front, co kompletnie załamało Alonsa, Janę oraz Martinę. Z kolei Lorenzo i Cruz od razu dostrzegli w tym wyborze szansę na ostateczne pozbycie się krewnego. Równolegle Simona usiłowała odkryć prawdę o tym, co spotkało Virtudes w Martos, a Ricardo stał się wsparciem dla zrozpaczonej Pii, której syn zmagał się z chorobą. Wątek relacji również nie dawał o sobie zapomnieć, bo Santos uporczywie zabiegał o względy Very, a wspólny wyjazd Manuela i Blanki do Lujan wywołał u Cruz jedynie rosnącą niechęć. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącej odsłonie tej historii?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 435 - streszczenie

Rodzina Luján mobilizuje siły, aby powstrzymać Curra przed wyruszeniem na wojnę, gdyż wszyscy drżą o jego życie w obliczu nadchodzącego zagrożenia. W tym samym czasie Ricardo przynosi Petrze pomyślne wieści dotyczące decyzji markiza, który wyraził zgodę na pobyt chorego syna Pii w murach posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach i wywiera silną presję na Alonsie, domagając się odsunięcia Cataliny od spraw związanych z rodzinnym biznesem. Manuel staje przed poważnym wyzwaniem i podejmuje istotny krok, który ma szansę zdefiniować jego dalszą więź z Janą. Z kolei Catalina po długich rozważaniach w końcu określa, jak wyobraża sobie swoje przyszłe życie u boku Pelaya.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym rozstrzygną się losy mieszkańców posiadłości Luján. Warto wcześniej zaplanować wolny czas, aby spokojnie zasiąść przed ekranem i sprawdzić, co słychać u znanych już wszystkim postaci. Stacja przygotowała emisję w standardowym pasmie popołudniowym, co pozwala na regularne śledzenie tej wielowątkowej opowieści. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszanej z mrocznymi sekretami z przeszłości. Wszystko zaczyna się od Jany, która zatrudnia się w luksusowym pałacu jako służąca, by odnaleźć winnych śmierci swojej matki i porwania brata. Jej plan zemsty komplikuje się jednak w momencie, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza, co stawia ją w bardzo trudnej sytuacji ze względu na dzielące ich różnice klasowe. Serial zręcznie łączy wątki kryminalne z codziennym życiem arystokracji i ich pracowników, pokazując liczne zdrady oraz walkę o rodzinny majątek. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Petra Arcos z serialu La Promesa rozmawia z kimś z przejęciem. O losach bohaterów produkcji przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic