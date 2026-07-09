"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 435

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta za sprawą szokującej decyzji Curra o wyjeździe na wojnę. Młody dziedzic postanowił wyruszyć na front, co kompletnie załamało Alonsa, Janę oraz Martinę. Z kolei Lorenzo i Cruz od razu dostrzegli w tym wyborze szansę na ostateczne pozbycie się krewnego. Równolegle Simona usiłowała odkryć prawdę o tym, co spotkało Virtudes w Martos, a Ricardo stał się wsparciem dla zrozpaczonej Pii, której syn zmagał się z chorobą. Wątek relacji również nie dawał o sobie zapomnieć, bo Santos uporczywie zabiegał o względy Very, a wspólny wyjazd Manuela i Blanki do Lujan wywołał u Cruz jedynie rosnącą niechęć. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącej odsłonie tej historii?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 435 - streszczenie

Rodzina Luján mobilizuje siły, aby powstrzymać Curra przed wyruszeniem na wojnę, gdyż wszyscy drżą o jego życie w obliczu nadchodzącego zagrożenia. W tym samym czasie Ricardo przynosi Petrze pomyślne wieści dotyczące decyzji markiza, który wyraził zgodę na pobyt chorego syna Pii w murach posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach i wywiera silną presję na Alonsie, domagając się odsunięcia Cataliny od spraw związanych z rodzinnym biznesem. Manuel staje przed poważnym wyzwaniem i podejmuje istotny krok, który ma szansę zdefiniować jego dalszą więź z Janą. Z kolei Catalina po długich rozważaniach w końcu określa, jak wyobraża sobie swoje przyszłe życie u boku Pelaya.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym rozstrzygną się losy mieszkańców posiadłości Luján. Warto wcześniej zaplanować wolny czas, aby spokojnie zasiąść przed ekranem i sprawdzić, co słychać u znanych już wszystkim postaci. Stacja przygotowała emisję w standardowym pasmie popołudniowym, co pozwala na regularne śledzenie tej wielowątkowej opowieści. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszanej z mrocznymi sekretami z przeszłości. Wszystko zaczyna się od Jany, która zatrudnia się w luksusowym pałacu jako służąca, by odnaleźć winnych śmierci swojej matki i porwania brata. Jej plan zemsty komplikuje się jednak w momencie, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza, co stawia ją w bardzo trudnej sytuacji ze względu na dzielące ich różnice klasowe. Serial zręcznie łączy wątki kryminalne z codziennym życiem arystokracji i ich pracowników, pokazując liczne zdrady oraz walkę o rodzinny majątek. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)