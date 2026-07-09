"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 981

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" pokazały, że los potrafi płatać figle w najmniej spodziewanych momentach. Poyraz, który podczas pracy nad projektem pokoju dziecięcego szkicował portret Nany, zażartował, że marzy o zupełnie innej kobiecie, po czym do warsztatu niespodziewanie weszła idealnie pasująca do tego opisu Ecem. Nowa klientka i Poyraz błyskawicznie znaleźli wspólny język, co wywołało u Nany wyraźne ukłucie zazdrości. Na innym froncie Sinan i Aynur zainscenizowali kłótnię, która ku zaskoczeniu wszystkich zakończyła się oświadczynami. Z kolei Ibrahim postanowił się zmienić, jednak jego starania przyćmiła wiadomość o pozwie rozwodowym złożonym przez Czarną. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej opowieści.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Dziedzictwo" odc. 981 - streszczenie

W 981. odcinku serialu Aynur oraz Sinan intensywnie szykują się do zainscenizowania swoich zaręczyn. Cała akcja ma na celu wprowadzenie w błąd matki prokuratora, która niebawem wybiera się w podróż do Ameryki. Mimo że jest to tylko teatr na potrzeby rodziny, Sinan decyduje się oświadczyć Aynur w wyjątkowo romantyczny sposób, wzorując się na scenie z jej ulubionej lektury. Takie zachowanie wzbudza niepokój u Adalet, która zaczyna się zastanawiać, czy mężczyzna nie zaczął darzyć kobiety prawdziwymi uczuciami. Tymczasem Nana zmaga się z ukłuciem zazdrości o klientkę, która pod względem wyglądu idealnie wpisuje się w gust Poyraza. Z kolei Ibrahim musi zmierzyć się z nowym problemem, jakim są otrzymywane przez niego groźby telefoniczne.

"Dziedzictwo" odc. 981 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli planujecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, warto zapisać sobie datę najbliższej emisji w kalendarzu. Telewizja Polska regularnie pokazuje nowe przygody postaci tego tureckiego hitu, dbając o stałą porę nadawania w dni powszednie. Przerwa w oglądaniu mogłaby sprawić, że umkną nam istotne szczegóły dotyczące relacji Nany i Poyraza. Najnowszy epizod pojawi się na antenie w połowie lipca, dając szansę na poznanie efektów planu Sinana. „Dziedzictwo” odc. 981 zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o trudnej miłości i rodzinnych waśniach. Choć początkowo fabuła koncentrowała się na losach Seher i Yamana, z czasem scenarzyści wprowadzili zupełnie nowe wątki i postacie, takie jak Nana czy Poyraz. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale wciąż opiera się na silnych więziach i walce z przeciwnościami losu, które stają na drodze do szczęścia. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z tym tytułem, szybko zorientujecie się, że każda postać ma tu swoją mroczną przeszłość lub wielką tajemnicę do odkrycia. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)