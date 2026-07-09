"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 981

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" pokazały, że los potrafi płatać figle w najmniej spodziewanych momentach. Poyraz, który podczas pracy nad projektem pokoju dziecięcego szkicował portret Nany, zażartował, że marzy o zupełnie innej kobiecie, po czym do warsztatu niespodziewanie weszła idealnie pasująca do tego opisu Ecem. Nowa klientka i Poyraz błyskawicznie znaleźli wspólny język, co wywołało u Nany wyraźne ukłucie zazdrości. Na innym froncie Sinan i Aynur zainscenizowali kłótnię, która ku zaskoczeniu wszystkich zakończyła się oświadczynami. Z kolei Ibrahim postanowił się zmienić, jednak jego starania przyćmiła wiadomość o pozwie rozwodowym złożonym przez Czarną. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej opowieści.
"Dziedzictwo" odc. 981 - streszczenie
W 981. odcinku serialu Aynur oraz Sinan intensywnie szykują się do zainscenizowania swoich zaręczyn. Cała akcja ma na celu wprowadzenie w błąd matki prokuratora, która niebawem wybiera się w podróż do Ameryki. Mimo że jest to tylko teatr na potrzeby rodziny, Sinan decyduje się oświadczyć Aynur w wyjątkowo romantyczny sposób, wzorując się na scenie z jej ulubionej lektury. Takie zachowanie wzbudza niepokój u Adalet, która zaczyna się zastanawiać, czy mężczyzna nie zaczął darzyć kobiety prawdziwymi uczuciami. Tymczasem Nana zmaga się z ukłuciem zazdrości o klientkę, która pod względem wyglądu idealnie wpisuje się w gust Poyraza. Z kolei Ibrahim musi zmierzyć się z nowym problemem, jakim są otrzymywane przez niego groźby telefoniczne.
"Dziedzictwo" odc. 981 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli planujecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, warto zapisać sobie datę najbliższej emisji w kalendarzu. Telewizja Polska regularnie pokazuje nowe przygody postaci tego tureckiego hitu, dbając o stałą porę nadawania w dni powszednie. Przerwa w oglądaniu mogłaby sprawić, że umkną nam istotne szczegóły dotyczące relacji Nany i Poyraza. Najnowszy epizod pojawi się na antenie w połowie lipca, dając szansę na poznanie efektów planu Sinana. „Dziedzictwo” odc. 981 zostanie wyemitowany 17 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o trudnej miłości i rodzinnych waśniach. Choć początkowo fabuła koncentrowała się na losach Seher i Yamana, z czasem scenarzyści wprowadzili zupełnie nowe wątki i postacie, takie jak Nana czy Poyraz. Serial przeszedł spore zmiany personalne, ale wciąż opiera się na silnych więziach i walce z przeciwnościami losu, które stają na drodze do szczęścia. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z tym tytułem, szybko zorientujecie się, że każda postać ma tu swoją mroczną przeszłość lub wielką tajemnicę do odkrycia. Obsada tego serialu to m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)