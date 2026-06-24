"Panna młoda": streszczenie odcinka 135

W ostatnim odcinku serialu "Panna młoda" na jaw wyszło wiele skrywanych tajemnic, które postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Derya i Cemil postanowili bezinteresownie wesprzeć spodziewającą się dziecka Yoncę, lecz to wizyta w szpitalu stała się prawdziwym momentem zwrotnym w tej historii. Mukadder odkryła tam bolesną prawdę o tym, że Beyza przez cały czas jedynie udawała ciążę, co natychmiast poskutkowało twardym ultimatum otrzymanym od Nusreta. Z kolei Cihan musiał zmierzyć się z szokującymi informacjami ze strony Hancer, które mocno uderzyły w jego poczucie spokoju. Mężczyzna zupełnie nie dowierzał jej słowom o tym, że Beyza z pełną premedytacją spowodowała wypadek. Czas zatem przekonać się, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg tej opowieści.

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"Panna młoda" odc. 135 - streszczenie

Mukadder musi zmierzyć się z poważnymi kłopotami, ponieważ ulega szantażowi ze strony Nusreta i Beyzy. Ertugrul odbywa rozmowę z Cihanem, podczas której przekonuje go, że to syn powinien być dla niego teraz najważniejszą osobą. W innym wątku Melih decyduje się na szczerość i oznajmia Mahmutowi, że planuje poślubić Sinem. Jednocześnie Hancer podejmuje bardzo ważny krok i postanawia na dobre wyprowadzić się z rezydencji. To wszystko sprawia, że dotychczasowy układ sił między domownikami ulega całkowitej zmianie.

"Panna młoda" odc. 135 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów, warto zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie Telewizji Polskiej, co ułatwia śledzenie losów Hancer i Cihana. Wszyscy zainteresowani tym konkretnym epizodem powinni zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie. Odcinek 135 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 2 lipca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść przyciąga przed ekrany miłośników historii o trudnych wyborach i wielkich uczuciach rodzących się wbrew przeciwnościom. Główna bohaterka, Hancer, to silna kobieta, która zgodziła się na małżeństwo z rozsądku, by ratować zdrowie swojego brata. Choć początkowo jej relacja z bogatym Cihanem była jedynie układem, z czasem między dwojgiem ludzi zaczęło rodzić się coś szczerego. Śledzenie ich zmagań z intrygami matki mężczyzny oraz jego byłej żony potrafi wciągnąć na długie godziny. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)