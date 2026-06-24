"Panna młoda": streszczenie odcinka 135

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W ostatnim odcinku serialu "Panna młoda" na jaw wyszło wiele skrywanych tajemnic, które postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Derya i Cemil postanowili bezinteresownie wesprzeć spodziewającą się dziecka Yoncę, lecz to wizyta w szpitalu stała się prawdziwym momentem zwrotnym w tej historii. Mukadder odkryła tam bolesną prawdę o tym, że Beyza przez cały czas jedynie udawała ciążę, co natychmiast poskutkowało twardym ultimatum otrzymanym od Nusreta. Z kolei Cihan musiał zmierzyć się z szokującymi informacjami ze strony Hancer, które mocno uderzyły w jego poczucie spokoju. Mężczyzna zupełnie nie dowierzał jej słowom o tym, że Beyza z pełną premedytacją spowodowała wypadek. Czas zatem przekonać się, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg tej opowieści.
"Panna młoda" odc. 135 - streszczenie
Mukadder musi zmierzyć się z poważnymi kłopotami, ponieważ ulega szantażowi ze strony Nusreta i Beyzy. Ertugrul odbywa rozmowę z Cihanem, podczas której przekonuje go, że to syn powinien być dla niego teraz najważniejszą osobą. W innym wątku Melih decyduje się na szczerość i oznajmia Mahmutowi, że planuje poślubić Sinem. Jednocześnie Hancer podejmuje bardzo ważny krok i postanawia na dobre wyprowadzić się z rezydencji. To wszystko sprawia, że dotychczasowy układ sił między domownikami ulega całkowitej zmianie.
"Panna młoda" odc. 135 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów, warto zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie Telewizji Polskiej, co ułatwia śledzenie losów Hancer i Cihana. Wszyscy zainteresowani tym konkretnym epizodem powinni zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie. Odcinek 135 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 2 lipca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP2 o godzinie 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Ta turecka opowieść przyciąga przed ekrany miłośników historii o trudnych wyborach i wielkich uczuciach rodzących się wbrew przeciwnościom. Główna bohaterka, Hancer, to silna kobieta, która zgodziła się na małżeństwo z rozsądku, by ratować zdrowie swojego brata. Choć początkowo jej relacja z bogatym Cihanem była jedynie układem, z czasem między dwojgiem ludzi zaczęło rodzić się coś szczerego. Śledzenie ich zmagań z intrygami matki mężczyzny oraz jego byłej żony potrafi wciągnąć na długie godziny. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)