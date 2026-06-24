"Panna młoda": streszczenie odcinka 135

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-06-24 17:37

W 135. odcinku serialu „Panna młoda” sytuacja w rezydencji staje się coraz bardziej skomplikowana. Mukadder znajduje się w trudnym położeniu przez naciski ze strony Nusreta i Beyzy. Z kolei Hancer dochodzi do wniosku, że nie może dłużej zostać w dotychczasowym miejscu. Ta decyzja może mocno namieszać w codzienności rodziny Develioglu.

Kobieta o imieniu Mukadder Develioglu z serialu Panna młoda, ubrana w czarną, marszczoną bluzkę i duże, ozdobne kolczyki, z włosami upiętymi w kok, z zamyślonym, poważnym wyrazem twarzy, przedstawiająca dramatyczne wydarzenia z 135. odcinka, o których możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Panna młoda odc. 123. Mukkader

W ostatnim odcinku serialu "Panna młoda" na jaw wyszło wiele skrywanych tajemnic, które postawiły bohaterów w niezwykle trudnym położeniu. Derya i Cemil postanowili bezinteresownie wesprzeć spodziewającą się dziecka Yoncę, lecz to wizyta w szpitalu stała się prawdziwym momentem zwrotnym w tej historii. Mukadder odkryła tam bolesną prawdę o tym, że Beyza przez cały czas jedynie udawała ciążę, co natychmiast poskutkowało twardym ultimatum otrzymanym od Nusreta. Z kolei Cihan musiał zmierzyć się z szokującymi informacjami ze strony Hancer, które mocno uderzyły w jego poczucie spokoju. Mężczyzna zupełnie nie dowierzał jej słowom o tym, że Beyza z pełną premedytacją spowodowała wypadek. Czas zatem przekonać się, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg tej opowieści.

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"Panna młoda" odc. 135 - streszczenie

Mukadder musi zmierzyć się z poważnymi kłopotami, ponieważ ulega szantażowi ze strony Nusreta i Beyzy. Ertugrul odbywa rozmowę z Cihanem, podczas której przekonuje go, że to syn powinien być dla niego teraz najważniejszą osobą. W innym wątku Melih decyduje się na szczerość i oznajmia Mahmutowi, że planuje poślubić Sinem. Jednocześnie Hancer podejmuje bardzo ważny krok i postanawia na dobre wyprowadzić się z rezydencji. To wszystko sprawia, że dotychczasowy układ sił między domownikami ulega całkowitej zmianie.

"Panna młoda" odc. 135 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów, warto zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie Telewizji Polskiej, co ułatwia śledzenie losów Hancer i Cihana. Wszyscy zainteresowani tym konkretnym epizodem powinni zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie. Odcinek 135 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 2 lipca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść przyciąga przed ekrany miłośników historii o trudnych wyborach i wielkich uczuciach rodzących się wbrew przeciwnościom. Główna bohaterka, Hancer, to silna kobieta, która zgodziła się na małżeństwo z rozsądku, by ratować zdrowie swojego brata. Choć początkowo jej relacja z bogatym Cihanem była jedynie układem, z czasem między dwojgiem ludzi zaczęło rodzić się coś szczerego. Śledzenie ich zmagań z intrygami matki mężczyzny oraz jego byłej żony potrafi wciągnąć na długie godziny. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Panna młoda: streszczenie odcinka 134
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