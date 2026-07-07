La promesa, odcinek 429: Hrabia Ayala publicznie wyznaje miłość Margaricie. Petra poprzysięga zemstę [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-07 15:41

W La Promesie w odcinku 429. potężna dawka nienawiści! Urażona i chorobliwie zazdrosna Petra poprzysięgnie krwawy odwet hrabiemu Ayali za to, że ten publicznie ulokował swoje uczucia w Margaricie. Zobaczcie ten pełen napięcia odcinek w piątek, 10 lipca. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu.

Relacja Petry i hrabiego Ayali od samego początku opierała się na mrocznych sekretach z przeszłości oraz dawnym, głębokim uczuciu, którego owocem był tragicznie zmarły Feliciano. Choć oboje pojawili się w pałacu z własnymi, ukrytymi motywami, Petra wierzyła, że łączy ich nierozerwalna więź. Sytuacja zaczęła się jednak drastycznie psuć, gdy Ignacio Ayala zaczął coraz śmielej adorować Margaritę. W odcinku 417 zakochani umówili się na potajemną schadzkę, co wznieciło w sercu lojalnej służącej pierwszą iskrę potężnej zazdrości. Petra z przerażeniem i narastającą wściekłością obserwowała, jak jej dawny partner bezczelnie i wyrachowanie oddala się od niej, by wkraść się w łaski bogatej wdowy, co doprowadziło do punktu krytycznego na salonach Lujanów.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429: Zraniona Petra szykuje cios, którego Ayala się nie spodziewa

Czarę goryczy przelewa sytuacja z odcinka 429, w którym Ayala publicznie deklaruje swoją miłość do Margarity, wywołując potężny skandal towarzyski. W odcinku 430 Petra nie zamierza dłużej ronić łez w ukryciu – ogarnięta furią i głębokim poczuciem zdrady, oficjalnie poprzysięga Ignaciowi bezwzględną zemstę. Do czego zdolna jest zraniona kobieta, która zna najmroczniejsze sekrety hrabiego? Czy Petra ujawni opinii publicznej prawdę o ich zmarłym synu, niszcząc reputację Ayali raz na zawsze? 

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 429. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
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