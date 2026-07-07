La promesa, odcinek 429: Hrabia Ayala publicznie wyznaje miłość Margaricie. Petra poprzysięga zemstę [ZDJĘCIA]

Relacja Petry i hrabiego Ayali od samego początku opierała się na mrocznych sekretach z przeszłości oraz dawnym, głębokim uczuciu, którego owocem był tragicznie zmarły Feliciano. Choć oboje pojawili się w pałacu z własnymi, ukrytymi motywami, Petra wierzyła, że łączy ich nierozerwalna więź. Sytuacja zaczęła się jednak drastycznie psuć, gdy Ignacio Ayala zaczął coraz śmielej adorować Margaritę. W odcinku 417 zakochani umówili się na potajemną schadzkę, co wznieciło w sercu lojalnej służącej pierwszą iskrę potężnej zazdrości. Petra z przerażeniem i narastającą wściekłością obserwowała, jak jej dawny partner bezczelnie i wyrachowanie oddala się od niej, by wkraść się w łaski bogatej wdowy, co doprowadziło do punktu krytycznego na salonach Lujanów.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429: Zraniona Petra szykuje cios, którego Ayala się nie spodziewa

Czarę goryczy przelewa sytuacja z odcinka 429, w którym Ayala publicznie deklaruje swoją miłość do Margarity, wywołując potężny skandal towarzyski. W odcinku 430 Petra nie zamierza dłużej ronić łez w ukryciu – ogarnięta furią i głębokim poczuciem zdrady, oficjalnie poprzysięga Ignaciowi bezwzględną zemstę. Do czego zdolna jest zraniona kobieta, która zna najmroczniejsze sekrety hrabiego? Czy Petra ujawni opinii publicznej prawdę o ich zmarłym synu, niszcząc reputację Ayali raz na zawsze?

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 429. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)