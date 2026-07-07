Makan Aiko nowym piłkarzem Motoru Lublin. Zobacz szczegóły transferu

Makan Aiko wzmacnia kadrę Motoru Lublin

Francuski zawodnik Makan Aiko jest nowym piłkarzem występującego w ekstraklasie Motoru Lublin. Skrzydłowy podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Dwudziestopięciolatek dołączył do polskiej drużyny na zasadzie wolnego transferu. Jest to czwarte wzmocnienie dwunastej ekipy minionego sezonu w trakcie letniej przerwy. Wcześniej kadrę zasilili bramkarz Mihai Popa, obrońca Bartosz Bereszyński oraz pomocnik Mateusz Łęgowski.

Wychowanek AS Le Mans Villaret ma za sobą występy w kilku europejskich ligach. Po debiucie w seniorskiej drużynie Le Mans FC w styczniu 2021 roku, w lecie 2024 roku przeniósł się do holenderskiej Fortuny Sittard. Na boiskach Eredivisie rozegrał trzydzieści pięć spotkań, notując trzy bramki i trzy asysty. Ostatnim zespołem w jego karierze była portugalska CD Tondela, prowadzona wcześniej przez trenera Goncalo Feio. Zespół ten nie utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej, co ostatecznie pozwoliło zawodnikowi na zmianę barw klubowych.

Kiedy Motor Lublin rozpocznie nowy sezon?

Podczas obecnej przerwy letniej z lubelskim zespołem pożegnało się aż trzynastu dotychczasowych graczy. Najgłośniejszym wydarzeniem było odejście dziewiętnastoletniego Brighta Ede, który trafił do hiszpańskiego Deportivo La Coruna. Według doniesień medialnych kwota tego rekordowego transferu wyniosła sześć milionów euro podstawy oraz milion euro w bonusach. Zmiany te gruntownie odmienią kształt jedenastki w nadchodzących miesiącach. Trener Mariusz Misiura ma za zadanie skutecznie zintegrować nowych graczy z zespołem.

Obecnie podopieczni Mariusza Misiury przebywają na zgrupowaniu w Sochocinie, które rozpoczęło się w poniedziałek. Sztab szkoleniowy zaplanował na sobotę mecz sparingowy, w którym rywalem będzie Polonia Warszawa. Lublinianie oficjalnie zainaugurują nowe rozgrywki ekstraklasy już dwudziestego szóstego lipca. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Widzew, a wyjazdowe spotkanie zostanie rozegrane w Łodzi. Będzie to ostateczny sprawdzian formy po intensywnym okresie przygotowawczym.