Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości jest w stanie poświęcić wszystko, walcząc jak lwica o dobre imię męża i ratując jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami. Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, oboje zrozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów jest pełna skrajnych emocji – z jednej strony pragną stabilizacji, z drugiej wciąż zmagają się z traumami i lękiem przed nieznanym. Ale to nie potrwa długo. Na horyzoncie ogromne zmiany i ważne decyzje.

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"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 328

Seyran wyznaje Feritowi, że jest w ciąży, a Tesko zgadza się zamieszkać z nimi. Mijają cztery lata, rodzina świętuje ukończenie studiów przez Seyran. Karam opuszcza szpital psychiatryczny i trafia do aresztu domowego, a prokurator próbuje ostrzec Korhanów, że może im zagrażać. Podczas świętowania znikają Duru i Hatice, a domownicy rozpoczynają gorączkowe poszukiwania dziewczynek.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 7 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 328 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet