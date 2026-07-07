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Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości jest w stanie poświęcić wszystko, walcząc jak lwica o dobre imię męża i ratując jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami. Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, oboje zrozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów jest pełna skrajnych emocji – z jednej strony pragną stabilizacji, z drugiej wciąż zmagają się z traumami i lękiem przed nieznanym. Ale to nie potrwa długo. Na horyzoncie ogromne zmiany i ważne decyzje.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 328
Seyran wyznaje Feritowi, że jest w ciąży, a Tesko zgadza się zamieszkać z nimi. Mijają cztery lata, rodzina świętuje ukończenie studiów przez Seyran. Karam opuszcza szpital psychiatryczny i trafia do aresztu domowego, a prokurator próbuje ostrzec Korhanów, że może im zagrażać. Podczas świętowania znikają Duru i Hatice, a domownicy rozpoczynają gorączkowe poszukiwania dziewczynek.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 7 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 328 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet