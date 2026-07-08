Djoković i Sinner zmierzą się w półfinale Wimbledonu. Kto okaże się lepszy?

Długi pojedynek Djokovicia z Kanadyjczykiem

Novak Djoković zagwarantował sobie udział w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu po wyczerpującym meczu z Felixem Augerem-Aliassime'em. Serb pokonał Kanadyjczyka 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4). Spotkanie to trwało aż pięć godzin i 15 minut, dostarczając kibicom wielu emocji i zwrotów akcji na kortach trawiastych w Londynie.

Z kolei broniący tytułu Jannik Sinner spędził na korcie znacznie mniej czasu w swoim ćwierćfinale. Włoch, będący liderem światowego rankingu tenisistów, wygrał z Niemcem Janem-Lennardem Struffem 7:5, 7:6 (7-4), 6:3. Teraz czeka go starcie z doświadczonym zawodnikiem z Belgradu, co zapowiada niezwykle interesujący półfinał tegorocznego turnieju.

Jak wygląda bilans spotkań obu tenisistów?

39-letni Novak Djoković stoi przed szansą wyrównania imponującego rekordu Rogera Federera, który triumfował na londyńskiej trawie ośmiokrotnie. Co więcej, zdobycie 25. tytułu wielkoszlemowego pozwoliłoby mu wyprzedzić Margaret Court w klasyfikacji wszech czasów. Dotychczasowy bilans spotkań pomiędzy Serbem a Włochem wynosi 5-6 na korzyść młodszego tenisisty.

Mimo niekorzystnego bilansu ogólnego, Djoković wygrał ich ostatnią konfrontację, która miała miejsce w półfinale tegorocznego Australian Open. Z kolei młodszy o 15 lat Sinner ma już na swoim koncie cztery triumfy wielkoszlemowe, zwyciężając wcześniej w Australian Open (2024, 2025), US Open (2024) oraz Wimbledonie (2025).