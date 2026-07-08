Mecz Szwajcaria Kolumbia na MŚ 2026. Kto zagra z mistrzami świata

Bezbramkowy remis w Vancouver

Spotkanie Szwajcarii z Kolumbią w 1/8 finału mistrzostw świata w 2026 roku nie przyniosło bramek w regulaminowym czasie gry. Mecz rozgrywany na stadionie w Vancouver przyciągnął na trybuny dokładnie 52 497 kibiców. Żadna z drużyn nie zdołała pokonać bramkarza rywali. Arbitrem tego zaciętego pojedynku był sędzia Ivan Barton pochodzący z Salwadoru. Zespoły skupiły się przede wszystkim na uważnej grze w defensywie.

Brak rozstrzygnięcia po dziewięćdziesięciu minutach oznaczał konieczność rozegrania dodatkowych dwóch kwadransów. Dogrywka również nie wyłoniła zwycięzcy tego niezwykle wyrównanego starcia. Piłkarze obu zespołów walczyli o cenny awans do ćwierćfinału z pełnym zaangażowaniem. Na boisku dominowała ścisła taktyka, a klarownych sytuacji do zdobycia gola było bardzo niewiele. O ostatecznym triumfie zadecyduje tradycyjna seria rzutów karnych.

Kto zagra z Argentyną?

W trakcie rywalizacji sędzia musiał wielokrotnie sięgać po kary indywidualne dla zbytnio faulujących zawodników. W zespole reprezentacji Szwajcarii żółte kartki otrzymali Granit Xhaka, Denis Zakaria oraz Miro Muheim. Taka sama liczba oficjalnych upomnień trafiła ostatecznie na konto reprezentantów z Ameryki Południowej. W drużynie Kolumbii sędzia ukarał kartonikami Luisa Suareza, Davinsona Sancheza i Luisa Pereę. Świadczy to o bardzo twardej walce w środkowej strefie boiska.

Stawka zbliżającego się konkursu rzutów karnych jest niezwykle wysoka dla obu uczestniczących reprezentacji. Triumfator tego piłkarskiego dreszczowca awansuje bezpośrednio do kolejnej fazy turnieju o mistrzostwo globu. Zwycięska ekipa zmierzy się w ćwierćfinale z obrońcami tytułu, czyli silną reprezentacją Argentyny. Sytuacja ta gwarantuje ogromne emocje w następnym spotkaniu pucharowym. Zarówno Szwajcarzy, jak i Kolumbijczycy staną przed olbrzymią szansą na strefę medalową.