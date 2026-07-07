Panna młoda, odcinek 142: Cihan po ślubie z Beyzą wyjedzie za granicę. Nie dowie się o ciąży Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 142 - sobota, 11.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub i nagłe rozstanie w 142 odcinku telenoweli "Panna młoda"! Tylko kilka minut Beyza będzie się cieszyła z tego, że zmusiła Cihana do ślubu, że milioner spełnił warunek Hancer i drugi raz się z nią ożenił. Oczywiście nie z miłości, ale dla dobra ich dziecka, żeby ich syn miał ojca i pełną rodzinę.

Triumf Beyzy po ślubie z Cihanem w 142 odcinku "Panna młoda"

Teraz perfidna oszustka będzie czekała tylko na narodziny dziecka Yoncy, żeby wmówić Cihanowi, że to tak wyczekiwany dziedzic rodu Develioglu.

- To już koniec. Yonca znaleziona. Dziecko jest zdrowe. Cihan będzie mój. Wygrałam tę wojnę! - w głowie Beyzy podczas ślubu z Cihanem pojawi się myśl, że Hancer już nie będzie dla niej zagrożeniem.

Nie przegap: Finał trzeciego sezonu „Panny młodej" w Turcji. Wybuch w rezydencji Cihana! Hancer wśród ofiarHancer w ciąży, a Cihan zostawi Beyzę w 142 odcinku "Panna młoda"

Nic bardziej mylnego, bo w 142 odcinku serialu "Panna młoda" Hancer, która zacznie zarabiać na życie sprzątaniem w domach bogaczy, bo nie weźmie nic z majątku byłego męża, zauważy u siebie pierwsze objawy ciąży. Test ciążowy potwierdzi, że spodziewa się dziecka Cihana! W tym czasie jej ukochany będzie po ślubie z Beyzą szykował się do ucieczki z Turcji. Nie zniesie tego, że miałby spędzić z nią choćby jeden dzień pod wspólnym dachem.

- Wyjeżdżam na trochę za granicę... - uprzedzi żonę Cihan.

- Co? Skąd ten pomysł? - zapyta Beyza, lecz nie doczeka się odpowiedzi.

- Dbaj o Beyzę i mego syna... - zwróci się do teścia Nusreta biznesmen.

Płeć dziecka Hancer i Cihana tajemnicą w 142 odcinku "Panna młoda"

W finale 142 odcinka "Panna młoda" upłyną już trzy miesiące! Ciężarna Hancer zgłosi się badanie USG i pierwszy raz usłyszy bicie serca dziecka. Nie będzie chciała jednak poznać jego płci. Powie lekarce, że nie ma dla niej znaczenia, czy urodzi syna czy córkę. Najważniejsze, żeby maleństwo było zdrowe. Mimo że Cihan wróci do Turcji po długim pobycie za granicą, to ukryje to przed Beyzą i nie dowie się o ciąży ukochanej.