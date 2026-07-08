Klasyfikacja strzelców MŚ 2026. Kto powstrzyma argentyńskiego gwiazdora?

Lider klasyfikacji strzelców po pierwszej fazie

Lionel Messi prowadzi w zestawieniu najskuteczniejszych zawodników po rozegraniu wszystkich spotkań w ramach 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Argentyński napastnik zgromadził na swoim koncie imponujące osiem trafień. Wynik ten stawia go w doskonałej pozycji przed decydującymi meczami pucharowymi. Reprezentacja Argentyny wciąż pozostaje w grze o najważniejsze trofeum i awansowała do kolejnej rundy.

Walka o tytuł najskuteczniejszego snajpera turnieju wciąż pozostaje otwarta, ponieważ rywale utrzymują niewielki dystans. Francuz Kylian Mbappe oraz Norweg Erling Haaland zdobyli dotychczas po siedem bramek. Drużyny narodowe obu tych świetnie dysponowanych graczy również wywalczyły awans do następnego etapu rozgrywek. Zwiastuje to dalszą, niezwykle emocjonującą rywalizację o koronę króla strzelców na amerykańskich boiskach.

Jak wygląda strzelecka seria Lionela Messiego?

Obecny lider zestawienia najskuteczniejszych graczy turnieju może pochwalić się niebywałą regularnością na najważniejszej piłkarskiej imprezie globu. Lionel Messi trafiał do siatki w każdym z ostatnich dziewięciu meczów w ramach mistrzostw świata. Taka powtarzalność zdobywania goli na najwyższym poziomie międzynarodowym zdarza się niezwykle rzadko. Argentyńczyk potwierdza tym samym swoją wybitną formę na przestrzeni ostatnich lat.

Początek tej imponującej passy bramkowej miał miejsce cztery lata temu na boiskach azjatyckich. Seria strzelecka Messiego rozpoczęła się podczas 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Od tamtego momentu zawodnik systematycznie wpisuje się na listę strzelców w każdym swoim występie na mundialu. Kibice czekają teraz na odpowiedź jego najgroźniejszych rywali w nadchodzących spotkaniach w Ameryce Północnej.