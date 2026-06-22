"Panna młoda": streszczenie odcinka 134

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-22 10:00

W 134. odcinku serialu "Panna młoda" wyjdą na jaw fakty, które mogą wywrócić porządek w rodzinnej rezydencji. Mukadder podczas wizyty w szpitalu zderzy się z informacjami drastycznie różniącymi się od tego, co do tej pory słyszała. To odkrycie sprawi, że dotychczasowe układy między domownikami staną pod znakiem zapytania. Jednocześnie w domu dojdzie do konfrontacji, w której trudno będzie odróżnić prawdę od kłamstwa.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" wstrząsnęły codziennością bohaterów i wywróciły ich życie do góry nogami. Bayza, kierowana chęcią zemsty na Hancer, doprowadziła do niebezpiecznego wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Równocześnie Nusret postanowił wyjawić Cihanowi całą prawdę o swoich knowaniach i przyznał, że spiskował z jego byłą ukochaną, aby mu zaszkodzić. W cieniu tych konfliktów rozegrała się też scena romantyczna, ponieważ Sinem bez wahania przyjęła oświadczyny od Meliha. Te nagłe wyznania i ryzykowne zagrywki sprawiły, że atmosfera w serialu stała się niezwykle gęsta. Zobaczmy więc, jak potoczą się losy bohaterów po tych przełomowych momentach.

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"Panna młoda" odc. 134 - streszczenie

Derya i Cemil postanawiają aktywnie wesprzeć Yoncę, która spodziewa się dziecka. W tym samym czasie Mukadder podczas pobytu w szpitalu odkrywa szokującą prawdę o Beyzie, która jedynie udawała ciążę przed całą rodziną. W wyniku tego kłamstwa Nusret postanawia zareagować i stawia kobiecie twarde ultimatum. Tymczasem Hancer próbuje przekazać mężowi swoje spostrzeżenia dotyczące wypadku, twierdząc, że Beyza spowodowała go celowo. Cihan jednak nie daje wiary tym słowom i pozostaje sceptyczny wobec zarzutów stawianych byłej żonie.

"Panna młoda" odc. 134 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze życie bohaterów, nie muszą długo czekać na nową odsłonę. Produkcja regularnie pojawia się na ekranach, a losy Hancer i jej męża przyciągają przed telewizory wiele osób. Aby dowiedzieć się, jak skończy się sprawa z kłamstwem Beyzy, warto zarezerwować sobie czas po południu. 134. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to popularna turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która zgadza się na małżeństwo z bogatym spadkobiercą, by ratować chorego brata. Choć jej życie w nowym domu jest pełne intryg knutych przez teściową i byłą żonę Cihana, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się silne uczucie. Historia ta pokazuje, jak wiele można poświęcić dla rodziny i jak trudna bywa walka o własne szczęście w obliczu kłamstw. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Młoda kobieta z długimi, ciemnymi włosami, uśmiechnięta, w różowej bluzce i kolczykach z pereł, patrząca w prawo, z ozdobnym oparciem fotela w tle. Zdjęcie ilustruje streszczenie odcinka serialu Panna młoda, o czym można przeczytać na naszym portalu.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda