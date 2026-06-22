"Panna młoda": streszczenie odcinka 134

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" wstrząsnęły codziennością bohaterów i wywróciły ich życie do góry nogami. Bayza, kierowana chęcią zemsty na Hancer, doprowadziła do niebezpiecznego wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Równocześnie Nusret postanowił wyjawić Cihanowi całą prawdę o swoich knowaniach i przyznał, że spiskował z jego byłą ukochaną, aby mu zaszkodzić. W cieniu tych konfliktów rozegrała się też scena romantyczna, ponieważ Sinem bez wahania przyjęła oświadczyny od Meliha. Te nagłe wyznania i ryzykowne zagrywki sprawiły, że atmosfera w serialu stała się niezwykle gęsta. Zobaczmy więc, jak potoczą się losy bohaterów po tych przełomowych momentach.

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"Panna młoda" odc. 134 - streszczenie

Derya i Cemil postanawiają aktywnie wesprzeć Yoncę, która spodziewa się dziecka. W tym samym czasie Mukadder podczas pobytu w szpitalu odkrywa szokującą prawdę o Beyzie, która jedynie udawała ciążę przed całą rodziną. W wyniku tego kłamstwa Nusret postanawia zareagować i stawia kobiecie twarde ultimatum. Tymczasem Hancer próbuje przekazać mężowi swoje spostrzeżenia dotyczące wypadku, twierdząc, że Beyza spowodowała go celowo. Cihan jednak nie daje wiary tym słowom i pozostaje sceptyczny wobec zarzutów stawianych byłej żonie.

"Panna młoda" odc. 134 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze życie bohaterów, nie muszą długo czekać na nową odsłonę. Produkcja regularnie pojawia się na ekranach, a losy Hancer i jej męża przyciągają przed telewizory wiele osób. Aby dowiedzieć się, jak skończy się sprawa z kłamstwem Beyzy, warto zarezerwować sobie czas po południu. 134. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to popularna turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która zgadza się na małżeństwo z bogatym spadkobiercą, by ratować chorego brata. Choć jej życie w nowym domu jest pełne intryg knutych przez teściową i byłą żonę Cihana, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się silne uczucie. Historia ta pokazuje, jak wiele można poświęcić dla rodziny i jak trudna bywa walka o własne szczęście w obliczu kłamstw. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)