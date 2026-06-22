"Panna młoda": streszczenie odcinka 134

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" wstrząsnęły codziennością bohaterów i wywróciły ich życie do góry nogami. Bayza, kierowana chęcią zemsty na Hancer, doprowadziła do niebezpiecznego wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Równocześnie Nusret postanowił wyjawić Cihanowi całą prawdę o swoich knowaniach i przyznał, że spiskował z jego byłą ukochaną, aby mu zaszkodzić. W cieniu tych konfliktów rozegrała się też scena romantyczna, ponieważ Sinem bez wahania przyjęła oświadczyny od Meliha. Te nagłe wyznania i ryzykowne zagrywki sprawiły, że atmosfera w serialu stała się niezwykle gęsta. Zobaczmy więc, jak potoczą się losy bohaterów po tych przełomowych momentach.
"Panna młoda" odc. 134 - streszczenie
Derya i Cemil postanawiają aktywnie wesprzeć Yoncę, która spodziewa się dziecka. W tym samym czasie Mukadder podczas pobytu w szpitalu odkrywa szokującą prawdę o Beyzie, która jedynie udawała ciążę przed całą rodziną. W wyniku tego kłamstwa Nusret postanawia zareagować i stawia kobiecie twarde ultimatum. Tymczasem Hancer próbuje przekazać mężowi swoje spostrzeżenia dotyczące wypadku, twierdząc, że Beyza spowodowała go celowo. Cihan jednak nie daje wiary tym słowom i pozostaje sceptyczny wobec zarzutów stawianych byłej żonie.
"Panna młoda" odc. 134 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze życie bohaterów, nie muszą długo czekać na nową odsłonę. Produkcja regularnie pojawia się na ekranach, a losy Hancer i jej męża przyciągają przed telewizory wiele osób. Aby dowiedzieć się, jak skończy się sprawa z kłamstwem Beyzy, warto zarezerwować sobie czas po południu. 134. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to popularna turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która zgadza się na małżeństwo z bogatym spadkobiercą, by ratować chorego brata. Choć jej życie w nowym domu jest pełne intryg knutych przez teściową i byłą żonę Cihana, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się silne uczucie. Historia ta pokazuje, jak wiele można poświęcić dla rodziny i jak trudna bywa walka o własne szczęście w obliczu kłamstw. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)