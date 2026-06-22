"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 422

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w posiadłości stała się wyjątkowo gęsta. Lorenzo bezlitośnie przycisnął Pelayo, żądając od niego pieniędzy dla dostawców broni, natomiast Abel tuż przed opuszczeniem pałacu wręczył Janie zdjęcia znalezione przy Jimenie. Martina postanowiła zaufać Cruz i opowiedziała jej o swoich podejrzeniach dotyczących romansu matki z hrabią de Ayalą, a w tym samym czasie Lope wyznał Verze, że zdradził jej tajemnicę Salvadorowi. Choć w relacjach Pii i Ricardo w końcu zapanowała zgoda, to spotkanie Petry z Teresą i ich wspólne wspomnienia o Felicianie przypomniały o dawnych bólach. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że życie w rezydencji skomplikowało się jeszcze bardziej, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki czekają na bohaterów w nadchodzącym czasie.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 422 - streszczenie

Ricardo z coraz większym niezadowoleniem patrzy na to, jak Pía regularnie opuszcza swoje stanowisko pracy, aby zająć się chorym dzieckiem. Po tragicznych wydarzeniach związanych ze śmiercią Jimeny doktor Bueno decyduje się na natychmiastowy wyjazd z pałacu, nie żegnając się z nikim ze służby. Sytuacja finansowa komplikuje się u hrabiego de Anil, ponieważ kapitan de la Mata domaga się zapłaty za nieudany przemyt broni, grożąc przy tym sądem wojskowym. Pelayo zbiera się na odwagę i wyznaje Catalinie prawdę o swoich działaniach, jednocześnie prosząc ją o wybaczenie. Maria nie potrafi ukryć złości po tym, jak markiza zabrała znalezioną przez nią gotówkę. Simona podejmuje starania, by doprowadzić do zgody między swoimi skłóconymi dziećmi, a Manuel jasno komunikuje rodzicom, że jako wdowiec zamierza od teraz decydować o swoim życiu samodzielnie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 422 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców posiadłości rodu Luján, warto zapisać sobie datę najbliższej emisji w kalendarzu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Kolejne perypetie Jany, Manuela oraz reszty pracowników pałacu zostaną zaprezentowane już niebawem. Odcinek 422 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, w której arystokratyczne intrygi mieszają się z codziennym życiem oddanej służby, ta telenowela jest dla Was strzałem w dziesiątkę. Historia Jany, która szukając zemsty za śmierć matki, odnajduje miłość w ramionach syna markiza, wciąż trzyma w napięciu dzięki licznym sekretom i rodzinnym skandalom. W pałacu La Promesa nigdy nie jest nudno, a każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania dla bohaterów walczących o swoje szczęście i pozycję społeczną. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimatyczne opowieści osadzone w słonecznej Hiszpanii z początku XX wieku. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)