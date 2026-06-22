"Panna młoda": streszczenie odcinka 132

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły gwałtowne zmiany, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Fadime nakazała Sinem, aby ta natychmiast zakończyła swój romans z Melihem. Równocześnie Yasemin z dużym niepokojem obserwowała zachowanie Beyzy, co jak się szybko okazało, było w pełni uzasadnione. Zazdrosna kobieta potajemnie zakradła się do letniego domu, działając pod wpływem silnych, negatywnych pobudek. Nie mogąc znieść szczęścia Cihana oraz Hancer, odkręciła kurki w kuchence gazowej i doprowadziła do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Panna młoda" odc. 132 - streszczenie
W 132. odcinku serialu Beyza wpada w panikę, gdy Cihan proponuje jej wizytę u Yasemin w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Sytuację pogarsza fakt, że pani Saniye odnajduje ukrytą przez kobietę atrapę ciążowego brzucha. Przedmiot ten trafia bezpośrednio w ręce Hancer, co stawia Beyzę w bardzo trudnym położeniu. Zdesperowana bohaterka decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę, chcąc za wszelką cenę uniknąć konsekwencji swoich kłamstw. Cała intryga zaczyna się sypać, co zmusza Beyzę do podjęcia niebezpiecznych działań. W międzyczasie Melih podejmuje ważną decyzję i oficjalnie prosi Sinem o rękę.
"Panna młoda" odc. 132 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tureckich produkcji mogą już przygotowywać się na kolejną odsłonę tej opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Aby nie przeoczyć żadnego ważnego momentu z życia Hancer i Cihana, warto sprawdzić dokładny plan emisji w telewizji publicznej. Stacja dba o stałe pory wyświetlania, co znacznie ułatwia regularne poznawanie dalszych losów postaci mieszkających w rezydencji. Odcinek numer 132 zostanie wyemitowany 27 czerwca 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 17:15.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to historia, w której tradycyjne wartości ścierają się z nowoczesnością i surowymi rodzinnymi oczekiwaniami. Główna bohaterka, Hancer, jest silną kobietą gotową do największych poświęceń dla swojego chorego brata, co zmusza ją do wejścia w świat wielkich pieniędzy. Jej ścieżka przecina się z losem bogatego Cihana, a ich początkowo zaaranżowana relacja z czasem przeradza się w szczere uczucie. Produkcja przyciąga uwagę ciekawą narracją oraz wyrazistymi postaciami, które muszą wybierać między lojalnością a miłością. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)