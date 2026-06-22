"Panna młoda": streszczenie odcinka 132

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły gwałtowne zmiany, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Fadime nakazała Sinem, aby ta natychmiast zakończyła swój romans z Melihem. Równocześnie Yasemin z dużym niepokojem obserwowała zachowanie Beyzy, co jak się szybko okazało, było w pełni uzasadnione. Zazdrosna kobieta potajemnie zakradła się do letniego domu, działając pod wpływem silnych, negatywnych pobudek. Nie mogąc znieść szczęścia Cihana oraz Hancer, odkręciła kurki w kuchence gazowej i doprowadziła do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Panna młoda" odc. 132 - streszczenie

W 132. odcinku serialu Beyza wpada w panikę, gdy Cihan proponuje jej wizytę u Yasemin w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Sytuację pogarsza fakt, że pani Saniye odnajduje ukrytą przez kobietę atrapę ciążowego brzucha. Przedmiot ten trafia bezpośrednio w ręce Hancer, co stawia Beyzę w bardzo trudnym położeniu. Zdesperowana bohaterka decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę, chcąc za wszelką cenę uniknąć konsekwencji swoich kłamstw. Cała intryga zaczyna się sypać, co zmusza Beyzę do podjęcia niebezpiecznych działań. W międzyczasie Melih podejmuje ważną decyzję i oficjalnie prosi Sinem o rękę.

"Panna młoda" odc. 132 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji mogą już przygotowywać się na kolejną odsłonę tej opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Aby nie przeoczyć żadnego ważnego momentu z życia Hancer i Cihana, warto sprawdzić dokładny plan emisji w telewizji publicznej. Stacja dba o stałe pory wyświetlania, co znacznie ułatwia regularne poznawanie dalszych losów postaci mieszkających w rezydencji. Odcinek numer 132 zostanie wyemitowany 27 czerwca 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 17:15.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to historia, w której tradycyjne wartości ścierają się z nowoczesnością i surowymi rodzinnymi oczekiwaniami. Główna bohaterka, Hancer, jest silną kobietą gotową do największych poświęceń dla swojego chorego brata, co zmusza ją do wejścia w świat wielkich pieniędzy. Jej ścieżka przecina się z losem bogatego Cihana, a ich początkowo zaaranżowana relacja z czasem przeradza się w szczere uczucie. Produkcja przyciąga uwagę ciekawą narracją oraz wyrazistymi postaciami, które muszą wybierać między lojalnością a miłością. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)