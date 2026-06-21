Nowy partner Natalii w "Barwach szczęścia". Michał zastąpi Cezarego i zdobędzie serce Lei

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-21 13:20

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" szykuje się spory przewrót w życiu prywatnym Natalii (Maria Dejmek), a u jej boku najprawdopodobniej pojawi się Michał (Gamou Fall). Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on zajmie miejsce Cezarego (Marcel Opaliński), z którym prawniczka niedawno się rozstała. Chociaż mała Lea bardzo dotkliwie odczuła zniknięcie dawnego partnera matki z ich codzienności, w nadchodzącym sezonie po smutku nie pozostanie najmniejszy ślad. Dziewczynka błyskawicznie nawiąże nić porozumienia z nowym adoratorem Zwoleńskiej, dzięki czemu bolesne wspomnienia o poprzedniku szybko odejdą w zapomnienie.

Aktorzy Maria Dejmek jako Natalia i Gamou Fall jako Michał z serialu Barwy szczęścia pozują razem. Dejmek w różowej koszuli w paski, z uśmiechem, podnosi rękę. Fall w białej koszuli, z założonymi rękami, patrzy w kierunku kamery. Więcej o ich losach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Barwy szczęścia/ Instagram Nowy partner Natalii w "Barwach szczęścia". Michał zastąpi Cezarego i zdobędzie serce Lei

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Jesienne odcinki popularnej telenoweli mogą przynieść prawdziwy przełom w rodzinie Zwoleńskiej, a Cezary ostatecznie zniknie z jej życia. W jego miejsce pojawi się tajemniczy kurier, który zacznie regularnie odwiedzać prawniczkę w jej biurze. Szybko okaże się, że ich relacja wykracza poza zwykłe sprawy zawodowe, ponieważ para znajdzie wspólny język i zacznie spędzać ze sobą coraz więcej prywatnego czasu.

Znakomite relacje połączą również sympatycznego dostawcę z małą Leą. Dziewczynka z miejsca zaakceptuje kolejnego ukochanego matki, co pozwoli jej całkowicie wymazać z pamięci dawnego opiekuna. Początkowy żal po nagłym odejściu mężczyzny ustąpi miejsca radości z nowej sytuacji życiowej.

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Po przerwie letniej widzowie zobaczą spore modyfikacje, w tym zmianę odtwórczyni roli córki Zwoleńskiej – na ekranie pojawi się nieco starsza aktorka. Zmienią się także zainteresowania dziewczynki, która porzuci jazdę konną. Wynika to z faktu, że jej babcia Józefina (Elżbieta Jarosik) straciła ukochaną stadninę w wyniku działań bezwzględnego oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). Z tego powodu młoda bohaterka odkryje miłość do futbolu i zasili szeregi klubu Start Falenica.

Dokładnie ten sam kierunek obierze nowy partner prawniczki, dołączając do drużyny założonej przez Darka (Andrzej Niemyt). To stanowczo odróżni go od poprzednika, który nigdy nie angażował się w takie sportowe aktywności. Najnowsze zakulisowe wideo z planu produkcji sugeruje, że zaangażowanie kuriera w piłkę nożną wynika wprost z chęci spędzania czasu z córką swojej wybranki na murawie.

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Jesienna transza przyniesie między innymi sceny ze specjalnego piłkarskiego wydarzenia, w którym sportowych sił spróbują wspólnie kurier oraz młoda zawodniczka. Na trybunach nie zabraknie oczywiście Zwoleńskiej, z uśmiechem wspierającej swoich bliskich w tych zmaganiach.

Taki rozwój wydarzeń zwiastuje oficjalne sformalizowanie związku prawniczki i wejście Michała w rolę pełnoprawnego taty. Dziewczynka z pełnym entuzjazmem podejdzie do tej sytuacji, budując silną więź z dostawcą, co stanowi fundamentalny warunek dla samej matki. Po bolesnym zakończeniu małżeństwa i utracie osoby stanowiącej dotąd męski wzorzec w domu, poukładanie na nowo życia uczuciowego i zapewnienie pociesze wsparcia stanie się najważniejsze.

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