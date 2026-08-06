Na Wspólnej, odcinek 4265: Agnieszka zostanie brutalnie wykorzystana! Tomek nie będzie miał żadnych skrupułów

Agnieszka z „Na Wspólnej” walczy o Tomka w 4265. odcinku

W najnowszym, 4265. odcinku produkcji „Na Wspólnej”, Agnieszka niezłomnie stawia na to, że Tomek Tworkowski może wyjść na ludzi. Młodzieniec, zamknięty w poprawczaku pod zarzutem podpalenia sklepu, z uporem udowadnia otoczeniu, że zależy mu na poprawie i zmianie swojego losu.

Według pani mecenas dawne winy nie powinny na zawsze przekreślać człowieka. Z jej perspektywy odpowiednie wsparcie wystarczy, by sprowadzić go na dobrą drogę. Z tego powodu zaangażuje się w sprawę, dając słowo kuratorce, że osobiście dopilnuje powrotu Tomka do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Olszewska planuje ponadto dotrzeć do jego starszego brata, by zmotywować go do wspierania Tomka. Jej pełne optymizmu nastawienie nie udzieli się jednak wszystkim osobom z jej otoczenia.

Ryszard Hebel ostrzega w „Na Wspólnej”. Rodzina Tworkowskich to kłopoty

Ryszard Hebel świetnie kojarzy dawne wybryki Tworkowskich, więc w 4265. odcinku „Na Wspólnej” zdecyduje się zaalarmować Agnieszkę. Szczególnym zagrożeniem ma być „Żaba” – starszy brat Tomka, mający bogatą kartotekę kryminalną.

Mężczyzna postara się wytłumaczyć Olszewskiej, że obdarzanie bezgranicznym zaufaniem jednostek po przejściach to wielkie ryzyko. Według niego angażowanie się w problemy młodego z poprawczaka sprowadzi na nią nieszczęście.

Mimo tych przestróg Agnieszka nie wycofa się z podjętych działań. Uwierzy, że ludzie obarczeni trudną przeszłością wyjątkowo potrzebują wsparcia i kogoś, kto da im szansę na resocjalizację. Wkrótce boleśnie przekona się, że słowa Hebla nie były rzucane na wiatr.

Zuchwała kradzież po spotkaniu. Tomek z „Na Wspólnej” zabierze portfel?

Ignorując obawy Hebla, prawniczka dojdzie do skutku ze swoim spotkaniem z Tomkiem, pragnąc wnieść realną pomoc w jego życie. Obieca mu m.in. zakup nowych butów do gry w koszykówkę oraz załatwienie odpowiednich treningów.

Olszewska potraktuje to jako ważny etap na drodze do usamodzielnienia się chłopaka. Będzie liczyć, że perspektywa nowej pasji oraz normalne traktowanie trwale odmienią jego nastawienie.

Finał rozmowy zakończy się jednak gigantycznym szokiem. Agnieszka nagle odkryje brak swojego portfela, szybko zdając sobie sprawę z faktu, że padła ofiarą złodzieja. Główne podejrzenia niemal natychmiast spadną na Tomka.

Ten incydent mocno zachwieje zaufaniem prawniczki. Kobieta zacznie rozmyślać, czy wyciągnięta ręka do młodego człowieka ma w ogóle jeszcze jakikolwiek sens.

Agnieszka walczy dalej o chłopaka z „Na Wspólnej”

Chociaż incydent okaże się dla niej bardzo bolesny, Agnieszka nie porzuci od razu myśli o naprawie życia Tomka. W kolejnych odcinkach nie zaprzestanie wysiłków na rzecz jego powrotu do społeczeństwa, choć wyzwanie to okaże się dużo trudniejsze niż zakładała.

Gdzie i kiedy oglądać „Na Wspólnej” odcinek 4265?

Odcinek 4265. telenoweli „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia, o 20:15 w telewizji TVN. Ten fragment losów bohaterów udostępni też dla swoich użytkowników platforma Max.

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