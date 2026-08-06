Mamy godnego następcę "Byliśmy łgarzami"? Ten serial to idealna pozycja na lato

Prime Video słynie z filmowo-serialowych adaptacji popularnych książek dla młodzieży (głównie romansideł, ale nie tylko), lecz nie samym BookTokiem człowiek żyje i czasem dobrze nakręcić coś własnego. Tak właśnie powstał serial "Sterling Point", który zasilił bibliotekę serwisu w środę 5 lipca i obecnie może pochwalić się wynikiem aż 92% pozytywnych not od krytyków w agregatorze Rotten Tomatoes (przy 24 recenzjach).

"Byliśmy łgarzami" to adaptacja doskonała? Rozmawiamy z twórczyniami i autorką książki | WYWIAD Eska

"Sterling Point" to coś dla fanów "Byliśmy łgarzami". O czym opowiada serial?

Główną bohaterką jest tu 17-letnia Annie Jacobson (Ella Rubin). Annie dorasta w Nowym Jorku z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo) i kochającym adopcyjnym ojcem (Jay Duplass). Jej życie zmienia się, gdy dziedziczy wyspę swojego tajemniczego dziadka w Kanadzie. Na miejscu poznaje nowych przyjaciół, przeżywa romans oraz odkrywa nieznane rodzinne sekrety.

PRZECZYTAJ TEŻ: Są tu fani "Gilmore Girls"? Mamy dla was świetne wieści

"Sterling Point" - obsada

Główną rolę kreuje Ella Rubin ("Na samą myśl o tobie", "Anora"), a na ekranie towarzyszą jej Keen Ruffalo ("Thor: Ragnarok") i Jay Duplass ("The Baltimorons"). W obsadzie znaleźli się także Amélie Hoeferle ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Przeklęta woda"), Jacob Whiteduck-Lavoie ("Billie Blue"), Daniel Quinn-Toye ("Sunny Dancer"), Bo Bragason ("Buntowniczka Nell", "Smak krwi"), Jeffrey Dean Morgan ("The Walking Dead", "The Boys"), Nikko Angelo Hinayo ("Davey & Jonesie's Locker"), Mabel Strachan ("The Ridge"), Elle-Máijá Tailfeathers ("Three Pines") oraz Missi Pyle ("Harlan Coben: Schronienie").

"Sterling Point" - 2. sezon powstanie?

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy "Sterling Point" doczeka się drugiego sezonu, wszystko zależeć będzie od wyników oglądalności i usatysfakcjonowania decydentów z Prime Video. Ella Rubin liczy jednak, że będzie mogła kontynuować przygodę z Annie w kolejnych odcinkach.

Nie wiem, co mogę zdradzić i to nie dlatego, że to tajemnica, ale po prostu podróż Annie może potoczyć się tak wieloma niesamowitymi ścieżkami. Naprawdę nie wiem, co się wydarzy. To ekscytujące i stresujące, bo czuję, że ta postać stała się kimś na kształt mojej przyjaciółki - powiedziała aktorka w rozmowie z TODAY.com.

PRZECZYTAJ TEŻ: To może być jeden z lepszych seriali roku. Gwiazda "Euforii" zabiera nas do świata "Blade Runnera 2099"