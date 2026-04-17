W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" emocje sięgną zenitu. Hancer zauważy, że Cihan zachowuje się podejrzanie i zacznie go śledzić. Okaże się, że jej mąż spotkał się z Beyzą - kobietą, z którą łączy go tajemnicza przeszłość, o której wciąż nie chce jej powiedzieć. Później znajduje w marynarce męża wydruk z USG i postanawia skonfrontować się z rywalką. I właśnie w ten sposób dowiaduje się o jej ciąży.

"Radosne" wieści dotrą też do Mukkander, która nie będzie posiadać się z radości - w końcu od dawna próbuje pozbyć się Hancer. W tak zwanym między czasie Derya zauważy, że Cemil coś przed nią ukrywa. Po krótkim śledztwie wysnuje wniosek, że ma romans i planuje ją porzucić. Szczegóły dotyczące odcinków 81, 82, 83, 84 i 85znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Panna młoda" 81 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 27 kwietnia)

Hancer jest zachwycona niemowlakiem przyjaciół Cihana. Melih urządza dla Mine biwak przy basenie. Derya jest zaniepokojona znikaniem Cemila na całe dnie. Cihan znajduje w torebce Hancer środek przeciwciążowy. Mukadder próbuje zastraszyć Hancer.

"Panna młoda" 82 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 28 kwietnia)

Yasemin wyjawia Cihanowi, że Beyza jest w ciąży. Nusret zbywa Cihana w sprawie ciąży Beyzy. Derya znajduje klucze do sklepu i zaczyna podejrzewać Cemila. Cihan nadal nie wyjaśnia Hancer swojej przeszłości z Beyzą.

"Panna młoda" 83 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 29 kwietnia)

Cihan podejmuje rozmowę z Beyzą na temat ich przyszłego dziecka. Melih zachęca Sinem, by sama woziła córkę autem. Hancer, zmartwiona dziwnym zachowaniem Cihana, postanawia go śledzić.

"Panna młoda" 84 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 30 kwietnia)

Beyza odrzuca propozycję pomocy Cihana w sprawie dziecka. Hancer znajduje w marynarce Cihana wydruk z USG płodu. Derya zaczyna podejrzewać Cemila o zdradę.

"Panna młoda" 85 odcinek - streszczenie szczegółowa (piątek 1 maja)

Hancer odwiedza Beyzę i dowiaduje się o jej ciąży. Derya podejrzewa, że Cemil chce ją porzucić. Hancer wspomina Cihanowi o wizycie u Beyzy. Cihan mówi matce o ciąży Beyzy. Mukadder jest szczęśliwa.

