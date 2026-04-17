Dramatyczne chwile w "M jak miłość". Zrozpaczona Marysia zobaczy grób własnego syna

"M jak miłość", odcinek 1926: Marysia odwiedzi grób Franki

Epizod numer 1926 popularnego serialu "M jak miłość" otworzą niezwykle mroczne i przygnębiające ujęcia. Widzowie usłyszą żałobną ścieżkę dźwiękową, a na ekranie pojawi się Maria Rogowska idąca w gęsto padającym śniegu. Kobieta skieruje swoje kroki na cmentarz, pragnąc oddać hołd zmarłej niedawno synowej, jednak jej uwaga zostanie szybko odwrócona przez tajemniczą tabliczkę umiejscowioną bezpośrednio pod nazwiskiem Franki.

Zaskoczona bohaterka produkcji natychmiast skupi wzrok na nieoczekiwanym elemencie nagrobka. Jej niepokój wzrośnie w ułamku sekundy, gdy zauważy pierwsze litery wyrytego tam imienia, które jednoznacznie wskażą na jej syna, będącego jednocześnie mężem zmarłej Franki. Zrozpaczona Rogowska podejdzie znacznie bliżej, a wówczas dostrzeże pełne personalia Pawła Zduńskiego, obok których widnieć będzie również dokładna data jego tragicznej śmierci.

Zszokowana Maria Rogowska odkryje prawdę o śmierci Pawła w "M jak miłość"

Odkrycie to wstrząśnie bohaterką do głębi, wywołując u niej wręcz trudny do opisania ból. Sytuacja będzie dla niej wyjątkowo dramatyczna, ponieważ niedawno rodzina musiała pożegnać ukochaną synową, a teraz pojawiło się widmo utraty kolejnego bliskiego członka rodziny. Warto przypomnieć, że ani troskliwa matka, przejmująca opiekę nad małym Antosiem (Mark Myronenko), ani pozostali krewni nie będą potrafili wyciągnąć wdowca z głębokiej rozpaczy, w jaką wpadł po przedwczesnej stracie swojej ukochanej żony.

Przerażona widokiem grobu kobieta długo nie będzie potrafiła zaakceptować brutalnych faktów, które właśnie staną jej przed oczami. Z jej ust wydobędzie się głośny okrzyk z imieniem syna, co błyskawicznie wybudzi ją z tego przerażającego koszmaru. Cała sytuacja ze śmiercią młodego Zduńskiego okaże się bowiem jedynie senną zjawą, ale mimo to bohaterka przez długie godziny będzie odczuwać silny niepokój, potęgowany dodatkowo brakiem wsparcia ze strony jej nieobecnego męża Artura (Robert Moskwa).

"M jak miłość" Paweł Zduński spróbuje odebrać sobie życie po stracie żony

Sytuacja przyjmie jednak znacznie poważniejszy obrót, ponieważ w przeszłości matka Zduńskiego miewała już podobne wizje, które ostatecznie znajdowały odzwierciedlenie w brutalnej rzeczywistości. Kobieca intuicja po raz kolejny nie zawiedzie, a jej senne przeczucia zmaterializują się w prawdziwym świecie w dramatycznych okolicznościach. Zupełnie załamany Paweł Zduński faktycznie podejmie bardzo desperacką próbę odebrania sobie życia, pragnąc w ten sposób połączyć się ze swoją zmarłą tragicznie partnerką życiową.

Na szczęście przerażająca wizja skłoni zaniepokojoną matkę do podjęcia natychmiastowych i bardzo zdecydowanych działań ratunkowych. Kobieta błyskawicznie dostanie się do mieszkania syna, gdzie odnajdzie go całkowicie nieprzytomnego po zażyciu dużej dawki leków i alkoholu. Szybka interwencja oraz wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej pozwolą w ostatniej chwili wyrwać wdowca z objęć śmierci, dowodząc ostatecznie, jak ogromne znaczenie dla jego przetrwania miał ten proroczy sen jego matki.