Mistrzostwa Świata 2026. Będą duże zmiany trenerskie

Szybkie rozstania i trenerskie decyzje w fazie grupowej

Jako pierwszy stanowisko stracił Sabri Lamouchi, selekcjoner Tunezji, który został zwolniony 15 czerwca, po porażce 1:5 ze Szwecją. Jego następcą został Herve Renard, lecz on również po przegranych z Japonią (0:4) i Holandią (1:3) ogłosił koniec przygody. 28 czerwca z funkcji trenera Szkocji zrezygnował Steve Clarke, po 7 latach pracy, gdy zespół z 3 punktami nie awansował do fazy pucharowej.

Zwolnienia dotknęły także inne kontynenty. Hong Myong-bo pożegnał się z kadrą Korei Południowej, gdy po wygranej 2:1 z Czechami zespół poniósł porażki z Meksykiem i RPA, nie wchodząc do 1/16 finału. Zaraz po zakończeniu udziału z drużyną Czech pożegnał się 74-letni Miroslav Koubek, skarżąc się na kampanię medialną przeciwko niemu. Urugwaj zakończył współpracę z Marcelo Bielsą, który odszedł zdobywając jeden punkt i będąc w konflikcie z częścią zawodników.

Kto stracił pracę po fazie pucharowej?

W 1/16 finału również nastąpiły zmiany. Z Holandią rozstał się Ronald Koeman po przegranej 2:3 z Marokiem w rzutach karnych. Szybką dymisję ogłosił także argentyński szkoleniowiec Sebastian Beccacece po porażce Ekwadoru z Meksykiem (0:2). Wielkim echem obiło się zwolnienie Juliana Nagelsmanna po przegranej Niemiec w 1/16 finału z Paragwajem w serii rzutów karnych.

Po porażce w 1/16 finału dymisję ogłosił Carlos Queiroz, trener Ghany. Na pożegnanie zaznaczył, że sukces wymaga odpowiednich warunków poza boiskiem. W Meksyku, po przegranej z Anglią w 1/8 finału, odszedł Javier Aguirre. Następcą 67-letniego trenera będzie Rafael Marquez. Do rozegrania w mistrzostwach świata zostało osiem zespołów.