Nigdy nie kupuj przekrojonego arbuza w folii. Dietetyczka ostrzega przed groźnymi bakteriami

Wybór idealnego arbuza wymaga sprawdzenia jego wagi, barwy plamy na spodzie oraz odgłosu wydawanego przy opukiwaniu.

Specjaliści alarmują, że zafoliowane kawałki tego owocu stanowią idealne środowisko do rozwoju groźnych drobnoustrojów.

Właściwe przygotowanie i przechowywanie arbuza jest kluczowe, aby zminimalizować ryzyko poważnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Jak kupić najlepszego arbuza w sezonie letnim?

Owoce te można znaleźć na sklepowych półkach niemal nieprzerwanie, jednak ich zakup najbardziej opłaca się w pełni sezonu. W naszym kraju ten okres przypada głównie na lipiec i sierpień, kiedy dostawy opierają się na uprawach lokalnych oraz imporcie z południa Europy. Właśnie wtedy arbuzy charakteryzują się najwyższą jakością, wyjątkową słodyczą i atrakcyjnymi cenami. Wyłowienie z ogromnych koszy tego najbardziej soczystego egzemplarza wymaga jednak znajomości kilku istotnych zasad.

Po czym poznać słodkiego arbuza w sklepie?

Podczas wyboru arbuza w sklepie warto zrezygnować z nadmiernie błyszczących sztuk, ponieważ najczęściej zwiastuje to przedwczesne zbiory i brak odpowiedniej dojrzałości. Rozmiar również bywa zwodniczy, dlatego najlepiej celować w średnie owoce, których ciężar zaskakuje w stosunku do gabarytów. Taka proporcja gwarantuje obfitość wody i doskonałą soczystość miąższu. Niezwykle ważnym elementem jest też tak zwany „polny punkt”, czyli żółte przebarwienie w miejscu styku arbuza z podłożem. Ciemniejsza i wpadająca w kremowy odcień plama dowodzi, że roślina długo dojrzewała w słońcu, nabierając naturalnej słodyczy. Ostatni test polega na opukiwaniu skórki – głuchy pogłos oznacza prawidłowe rozmieszczenie komórek pełnych soku. Estetyka i cechy fizyczne to jednak nie wszystko, na co trzeba uważać przy stoisku z warzywami, o czym dobitnie przypominają eksperci od żywienia.

Toksyczne siedlisko bakterii

QUIZ z letnich przysłów. Zna je każdy, a wielu je myli. Ile przysłów o lecie znasz? Pytanie 1 z 10 "Kiedy w styczniu ..., licha w lecie jest potrawa" rośnie trawa ciepła kawa obfita zastawa Następne pytanie

Tymi ostrymi słowami zagadnienie podsumowała dietetyczka Anna Mizerska w materiale wideo opublikowanym na Instagramie. Problem dotyczy bardzo popularnego nawyku zakupowego.

Dlaczego pokrojony arbuz w folii to zagrożenie dla zdrowia?

Ekspertka nagłośniła w sieci kwestię, która dla wielu konsumentów stanowiła kompletną nowość. Sprawa dotyczy nabywania połówkowych lub ćwiartkowych porcji arbuza, które obsługa sklepu zabezpiecza folią spożywczą. Z pozoru wygodne i praktyczne rozwiązanie okazuje się ogromnym czynnikiem ryzyka zakażenia groźnymi patogenami.

Cały arbuz ma grubą skórkę, która przez tygodnie chroni miąższ przed drobnoustrojami. Po przekrojeniu ta naturalna bariera znika. Pokrojony arbuz może stać się źródłem zatrucia pokarmowego, jeśli zostanie skażony bakteriami takimi jak Salmonella, Listeria czy E. coli - najczęściej wskutek niewłaściwego przechowywania lub nieprzestrzegania higieny podczas krojenia.

Zwróciła uwagę Anna Mizerska w swoim wpisie. Specjalistka podkreśliła jednocześnie mechanizm tego procesu, w którym głównym wektorem zakażenia staje się narzędzie używane do porcjowania owocu.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności z siedzibą w Parmie, wydający opinie naukowe będące podstawą przepisów żywnościowych w całej Unii Europejskiej - ustaliła, że jadalne części miąższu mogą zostać skażone podczas krojenia. Ostrze noża przenosi drobnoustroje z zewnętrznej skórki bezpośrednio do wnętrza owocu.

Wyjaśniła dietetyczka, powołując się na unijne instytucje. Sytuację drastycznie komplikuje sposób ekspozycji takich towarów w marketach. Szczelne owinięcie folią i pozostawienie asortymentu w temperaturze pokojowej tworzy idealny inkubator, w którym drobnoustroje namnażają się w błyskawicznym tempie.

Bezpieczne przygotowanie arbuza z polecenia dietetyczki Anny Mizerskiej

W sekcji komentarzy pod opublikowanym materiałem Anna Mizerska przekazała internautom precyzyjne wytyczne dotyczące prawidłowej obróbki tego letniego przysmaku. Zastosowanie się do tych reguł pozwala skutecznie zneutralizować patogeny znajdujące się na zewnętrznej powłoce i bezpiecznie delektować się miąższem.

No to jak mamy go kroić?

Dopytywał wprost jeden z użytkowników platformy Instagram, szukając praktycznego rozwiązania problemu.

Dokładnie wyszorować skórkę, pokroić i przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku

Skwitowała krótko Mizerska, zamykając temat właściwej higieny i warunków chłodniczych niezbędnych przy serwowaniu arbuza.