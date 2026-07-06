Wielki powrót Anki do "M jak miłość"? Nagranie z planu wywołało burzę

Zagadka na Instagramie "M jak miłość" wywołała spekulacje o powrocie Anki

Gwiazdy "M jak miłość" regularnie dzielą się z fanami zakulisowymi materiałami w internecie. Tym razem Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek postanowili przetestować wiedzę widzów na temat historii kultowej produkcji. Pytanie, które zadali, dotyczyło Anki, o której od lat było w serialu cicho. Gwiazdy zadały pytania, jak miała na imię bohaterka mącąca w życiu Budzyńskich. Odpowiedzi ruszyły pełną parą.

Kim była Anka w historii "M jak miłość"?

Weronika Rosati wcielała się w postać z dawnej paczki znajomych Magdy, Kingi oraz Kamila. Z czasem jednak Anka wyrosła na poważne zagrożenie dla związku Budzyńskiej. Bohaterka nie mogła pogodzić się z faktem, że prawnik wybrał Magdę, i za wszelką cenę próbowała odzyskać jego serce.

Oprócz zawirowań miłosnych, postać ta miała również ciemniejszą stronę, m.in. angażując się w podejrzane interesy na rynku sztuki, co ściągnęło na Andrzeja dodatkowe problemy. Koniec końców jej intrygi spełzły na niczym, przegrała batalię o mecenasa i usunęła się w cień, znikając z życia głównych bohaterów.

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Choć przypomnienie imienia bohaterki na oficjalnym profilu serialu rozgrzało fanów do czerwoności, nie jest to zwiastun jej rychłego powrotu. Nagranie było wyłącznie częścią quizu zorganizowanego przez aktorów dla swoich obserwatorów. Katarzyna Cichopek zapytała internautów o imię postaci granej w przeszłości przez Weronikę Rosati, z czym większość z nich nie miała żadnego problemu.

Sytuacja ta udowadnia, jak silnie Anka zapisała się w pamięci odbiorców. Była jedną z niewielu rywalek, które tak poważnie naraziły na szwank małżeństwo Magdy i Andrzeja. Mimo że widzowie wciąż pamiętają jej intrygi, szanse na to, że scenarzyści w przyszłości wrócą do jej wątku, są znikome.

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