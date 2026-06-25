Panna młoda, odcinki 133-137. Kłamstwo Beyzy o ciąży zdemaskowane przez matkę Cihana! Hancer odejdzie. Streszczenia do końca czerwca - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 133 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza powoduje wypadek, by zrealizować zemstę na Hancer. Nusret przyznaje się Cihanowi, że wraz z Beyzą knuł przeciwko niemu. Sinem przyjmuje oświadczyny Meliha.

"Panna młoda" odcinek 134 - wtorek, 30.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Yoncy. W szpitalu Mukadder dowiaduje się, że Beyza nie była w ciąży. Nusret stawia Mukadder ultimatum. Cihan nie dowierza, gdy Hancer mówi, że Beyza specjalnie spowodowała wypadek.

"Panna młoda" odcinek 135 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder ulega szantażowi Nusreta i Beyzy. Ertugrul klaruje Cihanowi, że syn powinien być dla niego najważniejszy. Melih oznajmia Mahmutowi, że chce poślubić Sinem. Hancer postanawia odejść z rezydencji.

"Panna młoda" odcinek 136 - piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder ulega szantażowi Nusreta i Beyzy. Ertugrul klaruje Cihanowi, że syn powinien być dla niego najważniejszy. Melih oznajmia Mahmutowi, że chce poślubić Sinem. Hancer postanawia odejść z rezydencji.

"Panna młoda" odcinek 137 - sobota, 4.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza cynicznie szantażuje Mukadder. Cemil robi awanturę Cihanowi. Hancer nie podpisuje pozwu, zapewniającego jej dochody. Melihowi nie udaje się rozmówić z Cihanem. Fadime chce umówić Meliha z przyjaciółką Gulsum.