Panna młoda, odcinki 133-137. Kłamstwo Beyzy o ciąży zdemaskowane przez matkę Cihana! Hancer odejdzie. Streszczenia do końca czerwca - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-25 17:14

Jak się skończy turecki serial "Panna młoda" w czerwcu? Ostatnie odcinki będą trzymały w napięciu, bo właśnie wtedy wyjdzie na jaw, że Beyza oszukuje wszystkich, że jest w ciąży. Ale kłamstwo byłej żony Cihana odkryje tylko jego matka Mukadder, która pod wpływem szantażu zachowa dla siebie prawdę, że nie ma żadnego dziecka! Hancer po tragicznym wypadku odejdzie od Cihana. Wcześniej jednak spędzą razem romantyczną noc. Pozna streszczenia odcinków 133-137 telenoweli "Panna młoda", których emisja od 29 czerwca do 4 lipca. Mamy ZDJĘCIA z najlepszych momentów.

"Panna młoda" odcinek 133 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza powoduje wypadek, by zrealizować zemstę na Hancer. Nusret przyznaje się Cihanowi, że wraz z Beyzą knuł przeciwko niemu. Sinem przyjmuje oświadczyny Meliha.

"Panna młoda" odcinek 134 - wtorek, 30.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Yoncy. W szpitalu Mukadder dowiaduje się, że Beyza nie była w ciąży. Nusret stawia Mukadder ultimatum. Cihan nie dowierza, gdy Hancer mówi, że Beyza specjalnie spowodowała wypadek.

"Panna młoda" odcinek 135 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder ulega szantażowi Nusreta i Beyzy. Ertugrul klaruje Cihanowi, że syn powinien być dla niego najważniejszy. Melih oznajmia Mahmutowi, że chce poślubić Sinem. Hancer postanawia odejść z rezydencji.

"Panna młoda" odcinek 136 - piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder ulega szantażowi Nusreta i Beyzy. Ertugrul klaruje Cihanowi, że syn powinien być dla niego najważniejszy. Melih oznajmia Mahmutowi, że chce poślubić Sinem. Hancer postanawia odejść z rezydencji.

"Panna młoda" odcinek 137 - sobota, 4.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza cynicznie szantażuje Mukadder. Cemil robi awanturę Cihanowi. Hancer nie podpisuje pozwu, zapewniającego jej dochody. Melihowi nie udaje się rozmówić z Cihanem. Fadime chce umówić Meliha z przyjaciółką Gulsum.

Trzy osoby w sali szpitalnej: młoda kobieta leży w łóżku podłączona do kroplówki, obok stoi kobieta z poduszką i torebką, a z tyłu mężczyzna w garniturze. Zdjęcie ilustruje kluczowy moment serialu Panna Młoda, który można śledzić na naszym portalu.
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