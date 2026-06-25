Ekstraliga żużlowa zmienia godziny spotkań. O której pojadą zawodnicy?

Nowe godziny meczów żużlowej ekstraligi

Najlepsza liga świata, czyli Ekstraliga żużlowa, wprowadza awaryjne korekty w niedzielnym harmonogramie z powodu ekstremalnie wysokich temperatur. Władze rozgrywek podjęły decyzję o przesunięciu zaplanowanych spotkań, aby zminimalizować negatywny wpływ upałów na wyczynowy sprzęt oraz organizmy zawodników. Wszystkie rywalizacje wystartują później, niż pierwotnie zakładano. Zmiany te podyktowane są wyłącznie troską o bezpieczeństwo uczestników widowiska.

Pierwsze niedzielne starcie w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpocznie się dopiero we wczesnych godzinach wieczornych. Mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra z zespołem Orlen Oil Motor Lublin zaplanowano na godzinę 19.00. Fani zgromadzeni na stadionach muszą przygotować się na dłuższe oczekiwanie na sportowe emocje. Korekty godzin pozwolą na rozegranie zawodów w znacznie dogodniejszych warunkach pogodowych.

O której pojedzie zaplecze ekstraligi?

Opóźnienia obejmują wszystkie zaplanowane na ten dzień mecze elity, w tym starcie zamykające żużlowy weekend. Drużyna Gezet Stal Gorzów podejmie Fogo Unię Leszno o godzinie 21.00, co oznacza rywalizację przy całkowitym oświetleniu sztucznym. Niższa temperatura w późnych godzinach wieczornych powinna zapewnić lepszą przyczepność toru i atrakcyjniejsze ściganie. Decyzja ta spotkała się ze zrozumieniem środowiska sportowego.

Zmiany w niedzielnym rozkładzie jazdy dotyczą również niższego szczebla ligowego. W 2. ekstralidze spotkanie Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. z drużyną Polonia Piła rozpocznie się o godzinie 17.30. Organizatorzy uznali, że jest to najwcześniejsza bezpieczna pora na wyjazd motocykli na tor. Zaktualizowany terminarz obowiązuje wszystkie kluby oraz sędziów funkcyjnych pracujących przy tych wydarzeniach.