M jak miłość po wakacjach. Iza i Marcin znów połączą siły dla dorastających dzieci

Metamorfoza dzieci Chodakowskich w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Dzieci Chodakowskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zaprezentują się widzom w zupełnie innej odsłonie. Maja i Szymek zdążą znacząco dorosnąć i przestaną przypominać małe urwisy z poprzednich sezonów. Zmiana wyglądu młodych aktorów wywołała ogromne zaskoczenie u odtwórców ról ich ekranowych rodziców podczas pracy na planie.

Adriana Kalska podzieliła się niedawno na Instagramie swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dorastania serialowych pociech. Podobny wpis zamieścił Mikołaj Roznerski publikując w mediach społecznościowych fotografię z samochodu podczas podwożenia dzieci na ważne szkolne wydarzenie. Aktor skomentował sytuację słowami „- Takie te łobuzy już duże ☺️❤️ Pozdrowienia z planu @mjakmilosc.official ❤️☺️ Pięknego dnia ☺️#emkowe#dzieci”.

Ważny moment dla Mai i Szymka. Iza i Marcin zjawią się pod szkołą w "M jak miłość" po przerwie

Młodzi bohaterowie założą na tę specjalną okazję odświętne stroje. Chłopiec zaprezentuje się w białej koszuli, natomiast dziewczynka dobierze do niej czarną sukienkę. Przed budynkiem szkoły zjawią się wspólnie Marcin oraz Iza. Obecność obojga opiekunów wyraźnie sugeruje, że dla dziewięciolatki i jedenastolatka będzie to niezwykle istotny moment edukacyjny.

Z uwagi na znaczne wyprzedzenie w realizacji zdjęć fani mogą spodziewać się scen ukazujących uroczyste rozpoczęcie lub oficjalne zakończenie roku szkolnego. Istnieje również prawdopodobieństwo zorganizowania przedstawienia lub konkursu, jednak eleganckie stroje wskazują raczej na oficjalne akademie, otwierające nowy etap w życiu pociech. Dokładny rozwój wydarzeń widzowie poznają wkrótce po powrocie serialu.

Dalsze losy Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

Nadchodzące epizody przyniosą także spore zawirowania w relacji Kamy granej przez Michalinę Sosnę oraz Marcina. Małżeństwo znajdzie się w obliczu poważnego kryzysu wywołanego przez zdeterminowaną szefową mężczyzny. Elżbieta, w którą wciela się Katarzyna Dąbrowska, będzie gotowa posunąć się do najgorszych czynów dla zdobycia zatrudnionego pracownika.

Wiele wskazuje na ostateczne fiasko intryg pracodawczyni i uratowanie rodziny Chodakowskich w nowych odcinkach "M jak miłość". Marcin i Iza będą mogli w spokoju celebrować szkolne sukcesy najmłodszych. Warto zaznaczyć, że to właśnie Iza stanowi najważniejsze matczyne oparcie dla Szymka od momentu śmierci jego biologicznej matki Kasi, w którą w przeszłości wcielała się Agnieszka Sienkiewicz-Gauer.