Panna młoda, odcinek 77: Zamach na Cihana! To Nusret naśle na niego zabójcę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-03 22:12

Od tej decyzji w tureckim serialu "Panna młoda" będzie zależało życie głównego bohatera! Cihan stanie się celem ataku zamachowca i będzie musiał zmierzyć się z realnym zagrożeniem. To Nusret, ojciec Beyzy, byłej żony Develioglu, zleci jego zabójstwo. A potem otwarcie będzie groził Cihanowi śmiercią. Przerażający zwrot akcji rozegra się w 77 odcinku telenoweli "Panna młoda", kiedy zamachowiec zaatakuje Cihana na oczach Hancer. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

Panna młoda odc. 77. Cihan

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe Ujęcie przedstawiające Cihana z serialu "Panna młoda" z poważnym, zaciętym wyrazem twarzy, mające oddać dramatyczne emocje związane z zagrożeniem jego życia. Postać z ciemnymi włosami i brodą, ubrana w czarną koszulę, na tle jasnego błękitnego nieba.

"Panna młoda" odcinek 77 - środa, 22.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Makabryczny plan Nusret wcieli w życie w 77 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda"! Zgodnie z tym, co obiecał córce. Bo Beyza niczego tak nie pragnie, jak zabić Cihana, który upokorzył ją, zadrwił z jej miłości, kiedy powiedział wprost, że przez siedem lat był żonaty z kobietą, której nigdy nie kochał. Był teść Cihana uzna, że zasłużył na śmierć. Skoro przez niego Beyza cierpi, musi patrzeć na to, jak układa sobie nowe życie z Hancer, musi ponieść karę.

Nusret zleci zabójstwo Cihana w tureckim serialu "Panna młoda"

Sytuacja staje się dramatyczna, gdy w kolejnych odcinkach "Panny młodej" Nusret podejmuje ostateczną decyzję i zleci zabójstwo Cihana. Wynajmie człowieka, Dżihana, który przyjmie zlecenie zamordowania byłego męża Beyzy. Tym samym uruchomi spiralę niebezpiecznych wydarzeń.

Nieświadomi zagrożenia Cihan i Hancer w 77 odcinku "Panna młoda" będą się cieszyli swoim szczęściem po pierwszej wspólnej nocy. W końcu małżonkowie skonsumują swój związek, a Develioglu nie będzie już wątpił w to, że żona naprawdę go kocha. Na kilka godzin przed makabrycznymi wydarzeniami mężczyzna zabierze ukochaną na romantyczne śniadanie na plaży. A potem zabierze ją do swojej firmy.

Mukadder powstrzyma wściekłego Nusreta w 77 odcinku "Panna młoda"

Z kolei coraz bardziej wściekły Nusret w 77 odcinku "Panna młoda" zjawi się w rezydencji Develioglu! Dotrze do niego, że małżeństwo Cihana nie skończy się tak szybko, jak wszyscy zakładali, że nie chodzi już tylko o to, by Hancer urodziła mu spadkobiercę. Chociaż Mukadder cały czas będzie chciała się pozbyć synowej, nie uda jej się to.

To właśnie Mukadder powstrzyma rozwścieczonego Nusreta, próbując nie dopuścić do eskalacji konfliktu z Cihanem. Nie wiedząc o tym, że ojciec Beyzy wydał już na niego wyrok śmierci. Sytuacja gwałtownie się zaostrzy, gdy w drodze powrotem z firmy Cihan zatrzyma samochód na poboczu i stanie twarzą w twarz z zamachowcem!

Zabójca zaatakuje Cihana na oczach Hancer w 77 odcinku "Panna młoda"

Nasłany przez Nusreta zabójca w 77 odcinku "Panna młoda" przystąpi do ataku, jednak to Cihan będzie górą. Na oczach Hancer brutalnie pobije zamachowca. Nie posłucha błagalnych próśb żony, żeby go oszczędził. W tym momencie do Develioglu dotrze, że mężczyzna, który się na niego rzucił od dłuższego czasu go śledził. Nie domyśli się jednak, że to Nusret wynajął zabójcę, by się go pozbyć.  

