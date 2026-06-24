Panna młoda, odcinek 136: Cihan po odejściu Hancer odtrąci Beyzę! Wpakuje mu się do łóżka - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 136 - piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Rozstanie Hancer i Cihana w 136 odcinku serialu "Panna młoda" będzie dla Beyzy okazją, żeby na nowo uwieść byłego męża, któremu wmówiła, że jest z nim w ciąży, że urodzi mu syna! Zaledwie kilka godzin po tym, jak Hancer opuści ukochanego, wymknie się ze starego domu na terenie jego posiadłości, Cihan będzie miał wrażenie, że znów do niego wróciła. Wieczorem zobaczy światła w sypialni, a kiedy otworzy domu ujrzy w nich Hancer. To jednak będzie tylko złudzenie.

Hancer po odejściu od Cihana zatrzyma się u Yasemin w 136 odcinku "Panna młoda"

W tym czasie Hancer w 136 odcinku "Panna młoda" zatrzyma się w mieszkaniu Yasemin, przyjaciółki Cihana, która odkryje nieprawidłowości w badaniach ciężarnej Beyzy. Wciąż jednak nie będzie miała żadnej pewności, że kobieta tylko udaje ciążę! Dzięki jej wsparciu załamana Hancer znów się uśmiechnie i nawet perspektywa rozwodu z Cihanem nie doprowadzi do tego, że zwątpi w jego miłość.

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Cihan nie skusi się na uwodzicielskie sztuczki Beyzy w 136 odcinku "Panna młoda"

Podstępna Beyza w 136 odcinku "Panna młoda" nie przestanie się łudzić, że teraz kiedy nie ma już Hancer, zdobędzie Cihana, że nie tylko dziecko połączy ich na zawsze. Zupełnie jakby wierzyła we własne kłamstwo, że urodzi mu syna. A przecież po porodzie Yoncy chce jej zabrać dziecko, które ma być spadkobiercą rodu Develioglu.

Po powrocie Cihana do rezydencji w 136 odcinku "Panna młoda" Beyza podsłucha, jak poprosi od służącej Fadime leki nasenne, które kobieta zaniesie mu do pokoju. Kiedy biznesmen zaśnie, pewna siebie Beyza wkroczy do jego sypialni, gotowa na wszystko, aby go uwieść. Usiądzie na łóżku byłego męża, zacznie go czule gładzić po policzku i nagle Cihan wypowie imię "Hancer".

Gdy otworzy oczy i zobaczy Beyzę, a nie ukochaną, od razu wpadnie w gniew. Nie przebierając w słowach wypędzi swoją eks żonę z sypialni i zażąda, by nigdy więcej się do niego nie zbliżała. W ten zdecydowany sposób odtrąci Beyzę, która już w ogóle go nie pociąga! Dla Cihana liczy się tylko Hancer.

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