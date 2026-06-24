Zatrzymania w powiecie poznańskim. Oszukiwali mieszkańców Włoch metodą „na wnuczka”

Akcja funkcjonariuszy w powiecie poznańskim

17 czerwca 2026 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu przeprowadzili działania na terenie powiatu poznańskiego. W zatrzymaniach brała udział Grupa Realizacyjna z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze ujęli 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która od dłuższego czasu zajmowała się oszustwami telefonicznymi. Cała operacja była prowadzona przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu.

Sposób działania sprawców i współpraca międzynarodowa

Zatrzymane osoby specjalizowały się w dzwonieniu do mieszkańców Włoch i podawaniu się za ich krewnych. W trakcie rozmów telefonicznych sprawcy opowiadali historie o swojej poważnej chorobie oraz pilnej potrzebie opłacenia zabiegów medycznych. Pokrzywdzeni przekazywali oszustom pieniądze, złoto oraz luksusowe zegarki, chcąc pomóc członkom rodziny. Rozbicie grupy było możliwe dzięki współpracy ze stroną włoską, oficerem łącznikowym oraz organizacjami Europol i Eurojust.

Zarzuty i zabezpieczone mienie

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli przy podejrzanych 40 000 zł oraz drogie zegarki. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 4 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Źródło: Policja.pl