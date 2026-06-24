Polska siatkarka na wakacjach przesadziła ze słońcem! Pokazała zaczerwienione ciało

Zuzanna Górecka to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie prawie 100 tysięcy użytkowników. Zawodniczka dzieli się z nimi zdjęciami ze swoich słonecznych wakacji. Internauci chętnie komentowali jej formę w bikini, jednak sportsmenka postanowiła pokazać również mniej przyjemne skutki wypoczynku i zaprezentowała efekty zbyt długiego przebywania na słońcu.

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Zuzanna Górecka apeluje o ostrożność. Polska siatkarka spaliła się na słońcu

Promienie słoneczne pozostawiły na ciele siatkarki czerwone ślady, które widoczne były głównie na dekolcie i ramionach. Choć oparzenia nie wyglądały na poważne, Zuzanna Górecka postanowiła przestrzec swoich fanów przed konsekwencjami braku odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. W swojej relacji zaapelowała krótko: „Pamiętajcie o SPF!”.

Wykorzystanie popularności w sieci do przypominania o zasadach bezpiecznego opalania zasługuje na uznanie. Ochrona przed promieniowaniem UV to kluczowa sprawa, szczególnie w kontekście ekstremalnych upałów, z jakimi mierzy się obecnie Polska, gdzie termometry mogą wskazywać nawet 40 stopni!

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Fani siatkówki, którzy wolą unikać słońca, mogą śledzić rozgrywki Ligi Narodów w telewizji. W tym tygodniu reprezentanci Polski wystąpią w domowym turnieju w Gliwicach (mecze od 24 czerwca). Reprezentacja kobiet, w której obecnie nie ma Góreckiej, wróci na parkiet dopiero 8 lipca podczas ostatniego turnieju rundy zasadniczej w Japonii.

Pod quizem prezentujemy wspomniane zdjęcie Góreckiej, a więcej wakacyjnych ujęć pięknej siatkarki znajdziesz w załączonej do tekstu galerii.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie