Dziedzictwo, odcinek 959: Tajemniczy chłopiec na komendzie. Dlaczego mały Can ufa tylko Sinanowi? [ZDJĘCIA]

Prokurator Sinan Aysan (w tej roli Özgür Başol) to kluczowa postać w tureckim serialu "Dziedzictwo". Początkowo widzowie znają go jako szlachetnego, nienagannego moralnie urzędnika o niezwykle stanowczym charakterze, który bezkompromisowo ściga wszelkie przejawy łamania prawa. Pod tą surową i posępną maską kryją się jednak skomplikowane uczucia – zwłaszcza do Aynur, jego gosposi, wobec której żywi głębsze, choć trudne do wyrażenia emocje. Choć Sinan potrafi ulec niszczycielskiej zazdrości i obsesji, co w przyszłości popchnie go do bolesnych manipulacji i intryg, to w głębi duszy pozostaje człowiekiem zdolnym do wielkich odruchów serca, stale walczącym z własnymi demonami, o czym będzie świadczyć między innymi jego niezwykła relacja z tajemniczym chłopcem, który trafił na komendę.

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W 959. odcinku "Dziedzictwa" Can będzie próbował zbliżyć się do Sinana

Na policyjny korytarz trafia zapłakany chłopiec imieniem Can. Matka dziecka została niespodziewanie zatrzymana przez patrol, a przerażone dziecko odmawia jakiejkolwiek współpracy z mundurowymi. Ani doświadczony komisarz Ferit, ani inni funkcjonariusze nie potrafią dotrzeć do malucha. Wtedy wydarza się coś niezwykłego – chłopiec z niewytłumaczalnego powodu szuka schronienia wyłącznie u boku surowego prokuratora Sinana. Mężczyzna wykazuje się niespotykaną empatią, co natychmiast dostrzega obecna przy tym Aynur, zaczynając patrzeć na swojego pracodawcę w znacznie bardziej przychylny sposób. Czy to niespodziewane spotkanie z niewinnym dzieckiem stanie się dla Sinana punktem zwrotnym? Czy mały Can skruszy lód w sercu prokuratora i pomoże mu na stałe zrzucić maskę niedostępnego urzędnika?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 959. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 25 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: