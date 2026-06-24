Jeden przycisk w pralce rozwiązuje problem stęchlizny. Pranie znów będzie pachnieć świeżością

Dodatkowa miarka płynu nie pomoże, jeśli bęben naszej pralki kryje osady i pleśń. Zobacz, co jest prawdziwą przyczyną braku świeżości twoich ubrań.

Nowoczesne urządzenia mają często wbudowany tryb, który samoczynnie pozbywa się brudu i brzydkiego zapachu z wnętrza pralki.

Sprawdź, jak prosto można przywrócić pralce czystość, wykorzystując m.in. kapsułkę do zmywarki.

Użyj tej funkcji, by pranie zachwycało zapachem

Pralka jest niezastąpiona w codziennym życiu – po prostu wrzucamy brudną odzież, lejemy środek piorący i uruchamiamy cykl, oczekując nieskazitelnych rezultatów. Niekiedy jednak po otwarciu drzwiczek czujemy rozczarowanie, bo zamiast zapachu świeżości uderza nas coś zupełnie innego. Wtedy często decydujemy się na dolewanie jeszcze większej porcji płynu zmiękczającego, co tylko pogarsza sprawę. Kluczem do sukcesu jest bowiem solidne wyczyszczenie pralki. Wilgoć utrzymująca się w środku to doskonałe środowisko dla pleśni, a w zakamarkach zalegają resztki chemikaliów. To wszystko nie tylko psuje zapach garderoby, ale i skraca czas bezawaryjnej pracy urządzenia. Warto wiedzieć, że wiele modeli posiada dedykowany program służący właśnie do konserwacji – mowa o trybie autoczyszczenia.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Regularne mycie bębna gwarantuje świeżość

Systematyczne czyszczenie pralki bezpośrednio przekłada się na jakość prania. Współczesne sprzęty AGD bardzo często wyposażone są w specjalną opcję, która samodzielnie dba o higienę bębna. Zazwyczaj wystarczy odnaleźć na panelu odpowiedni przycisk, włączyć pusty cykl i pozwolić maszynie działać. Wysoka temperatura sprawnie rozpuści zalegający brud i resztki środków piorących. Nawet jeśli twoja pralka nie dysponuje takim ułatwieniem, nic straconego – z pomocą przychodzą sprawdzone sposoby domowe, które równie skutecznie odświeżą sprzęt.

Domowe metody na czyszczenie elementów pralki

Usuwanie pleśni i nieprzyjemnego zapachu z pralki wymaga odpowiedniego podejścia. Pracę warto rozpocząć od szufladki na detergenty, którą trzeba wyciągnąć i precyzyjnie wymyć z osadów oraz kamienia – idealnie nada się do tego roztwór octu z wodą albo soda oczyszczona. Niezwykle ważne jest również wyczyszczenie gumowej uszczelki wokół wejścia do bębna, gdzie chętnie zbiera się brud. Mieszanka octu i olejku z drzewa herbacianego poradzi sobie z najgorszymi wykwitami grzyba. Wystarczy zwilżyć szmatkę i przetrzeć każdą szczelinę. Na koniec nie zapominajmy o filtrze umiejscowionym zazwyczaj na dole obudowy – po jego wyjęciu użyjmy szczoteczki, by pozbyć się kłaczków i innych zanieczyszczeń.

Skuteczna metoda na zapach stęchlizny z pralki

W walce z uciążliwym zapachem stęchlizny w pralce świetnie sprawdza się niecodzienny trik. Wystarczy umieścić jedną kapsułkę do zmywarki prosto w pustym bębnie, a następnie uruchomić cykl z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Taki zabieg po zakończeniu programu pozostawi sprzęt idealnie czysty i pozbawiony jakichkolwiek zapachów. Ważnym nawykiem jest także zostawianie lekko uchylonych drzwiczek po każdym praniu, co pozwala na swobodne odparowanie resztek wody.