"Panna młoda" odc. 245. streszczenie. Mukadder szuka pomocy u Cemila, a on i Yonca zaliczają potężną wtopę

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"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 245. odcinku.
"Panna młoda" odc. 245 - streszczenie. Emisja 10 listopada 2026
Szczegółowe streszczenie 245. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Cihan przywozi Hancer do domu. Ona postanawia w końcu powiedzieć mu prawdę. Mukadder szuka rozwiązania sprawy Hancer i idzie do Cemila. W ogólnym zamieszaniu Cemil i Yonca zaniedbują klientkę.
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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?
"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.
"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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