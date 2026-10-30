Dramat w "Na Wspólnej". Ula obudzi się w domu Wysockiego, a wykładowca zacznie ją szantażować

"Na Wspólnej", odcinek 4311. Ula nie będzie pamiętać nocy spędzonej w domu Wysockiego

W nadchodzącym 4311 odcinku "Na Wspólnej" kompletnie zdezorientowana Ula otworzy oczy w mieszkaniu należącym do Wysockiego. Młoda Hofferówna będzie zmagać się z okropnym samopoczuciem, co będzie bezpośrednim skutkiem podania jej środka usypiającego i najprawdopodobniej wykorzystania przez wykładowcę. Mężczyzna oczywiście nie będzie zamierzał przyznawać się do winy. Zamiast tego będzie konsekwentnie kłamał, że spędzili ten czas wyłącznie na nauce do późnych godzin nocnych. Wcześniej celowo nie zabierze ze sobą potrzebnych materiałów edukacyjnych, używając ich jako pretekstu do zwabienia studentki pod swój dach.

Mimo tych zapewnień w 4311 odcinku "Na Wspólnej" przerażona Hofferówna podejmie decyzję o natychmiastowej ucieczce z mieszkania. Jej niepokój wzrośnie jeszcze bardziej, gdy zorientuje się, że w środku nocy z jej telefonu wysłano wiadomość do Dexa (Jan Jakubik). Dziewczyna nie będzie miała o tym pojęcia, ponieważ w tym czasie będzie pogrążona w głębokim śnie i fizycznie nie będzie mogła tego zrobić. Autorem tych słów okaże się sam Wysocki, który napisał do jej chłopaka, chcąc w ten sposób zatuszować swoje czyny.

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Wysocki zaszantażuje Ulę w 4311 odcinku "Na Wspólnej". Chce kolejnego spotkania

Sprawa nabierze tempa po powrocie na uczelnię, gdzie w 4311 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna zacznie naciskać na Ulę w kwestii kolejnego spotkania. Tym razem jednak studentka stanowczo odrzuci jego propozycję. Dziewczyna nie dojdzie jeszcze do siebie po ostatnich wydarzeniach, dlatego kolejne widzenie się z Wysockim wzbudzi w niej ogromny lęk i uzasadnione obawy.

Wykładowca nie będzie zamierzał jednak rezygnować w 4311 odcinku "Na Wspólnej" i w obliczu odmowy ze strony podopiecznej sięgnie po brutalny szantaż. Mężczyzna doskonale będzie zdawał sobie sprawę ze swojej przewagi, ponieważ studentka będzie musiała zdać u niego egzamin poprawkowy. Prowadzący przedmiot będzie miał pełną władzę i "będzie mógł" celowo nie zaliczyć jej tego ważnego egzaminu. Pozostaje pytanie, czy zastraszona Ula ugnie się pod tą presją i przystanie na jego warunki, czy jednak znajdzie w sobie siłę na opór.

Ula odkryje prawdę o swojej krzywdzie w 4312 odcinku "Na Wspólnej". Zobaczy siniaki na ciele

Sytuacja rozwinie się w 4312 odcinku "Na Wspólnej", kiedy to Dex zaprosi swoją dziewczynę na randkę. W tym samym czasie Hofferówna będzie za wszelką cenę próbowała odtworzyć w pamięci wydarzenia z domu wykładowcy. Sam Wysocki nieustannie będzie naciskał na kolejne prywatne korepetycje, co w końcu doprowadzi do przełomowego momentu w tej sprawie.

Prawda wyjdzie na jaw w 4312 odcinku "Na Wspólnej", gdy młoda studentka dokładnie przyjrzy się swojemu ciału i dostrzeże na nim wyraźne siniaki. Te ślady pozwolą jej połączyć fakty i zrozumieć, że najprawdopodobniej padła ofiarą przestępstwa po uprzednim podaniu środków nasennych. Wykładowca brutalnie ją skrzywdził, wykorzystując stan, w którym była całkowicie pozbawiona świadomości oraz możliwości wyrażenia zgody.

Kiedy oglądać 4311 odcinek "Na Wspólnej" w telewizji TVN?

Telewizyjną premierę 4311 odcinka serialu "Na Wspólnej" zaplanowano na czwartek, 12 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.