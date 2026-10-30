Na Wspólnej, odcinek 4310. Wysocki zwabi Ulę do swojego domu i poda jej środek usypiający

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-30 15:26

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Ula (Julia Jurek) wybierze się na następne konsultacje do wykładowcy (Andrzej Niemyt), u którego będzie czekał ją egzamin poprawkowy. Córka Kamila (Kazimierz Mazur) wyraźnie spodoba się mężczyźnie, dlatego ten postanowi przedłużyć ich spotkanie. Pod pretekstem zabrania potrzebnych materiałów w 4310 odcinku "Na Wspólnej" zaprosi studentkę do swojego mieszkania. Mimo licznych obaw Hofferówna zgodzi się na ten krok, co prowadzący zajęcia bezwzględnie wykorzysta. Sprawdź szczegóły nadchodzących wydarzeń.

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Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej, odcinek 4310. Wysocki zwabi Ulę do swojego domu i poda jej środek usypiający

"Na Wspólnej", odcinek 4310. Ula trafi do mieszkania wykładowcy Wysockiego

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Ula wyzna swojemu ojcu, że poważnie myśli o przeprowadzce do Dexa (Jan Jakubik). Kamil zasugeruje jednak córce, by w pierwszej kolejności skupiła się na zaliczeniu poprawki z histologii u Wysockiego. Hofferówna posłucha tej rady i pójdzie na kolejne konsultacje, podczas których wykładowca nie będzie miał zamiaru szybko kończyć spotkania.

Mężczyzna posunie się w 4310 odcinku "Na Wspólnej" do tego, że zaprosi studentkę do prywatnego mieszkania pod pretekstem przekazania pozostawionych tam materiałów. Dziewczyna będzie miała spore obawy przed spotkaniem sam na sam w tak odosobnionym miejscu. Ostatecznie jednak ulegnie namowom, nie chcąc utrudniać sobie zdania zbliżającej się poprawki. Bardzo szybko pożałuje tej decyzji, a jej początkowe złe przeczucia okażą się całkowicie słuszne.

Na Wspólnej, odcinek 4310: Tak Wysocki zwabi do siebie Ulę! Dosypie jej środek usypiający i wykorzysta? - ZDJĘCIA
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Wysocki poda Uli środek usypiający w 4310 odcinku "Na Wspólnej"

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że Wysocki ma wobec swojej podopiecznej wyjątkowo złe zamiary. Od samego progu zacznie zabiegać o gościnność i oprócz obiecanych materiałów zaproponuje studentce coś do picia. Kiedy Hofferówna poprosi o sok, wykładowca potajemnie dosypie do napoju środek usypiający. Wystarczy zaledwie jeden łyk podczas wspólnej nauki, aby córka Kamila całkowicie straciła przytomność, co gospodarz skrzętnie zweryfikuje.

Prowadzący zajęcia w 4310 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wykorzystać bezbronną studentkę. Wszystko wskazuje na to, że zrealizuje swój plan, ponieważ nieco później córka Kamila zauważy na swoim ciele siniaki i nabierze przekonania, że padła ofiarą wykładowcy. Wszystkie okoliczności będą jednoznacznie potwierdzać jej najgorsze podejrzenia.

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Córka Kamila odzyska przytomność dopiero w 4311 odcinku "Na Wspólnej", budząc się w mieszkaniu wykładowcy w stanie kompletnej dezorientacji. Wysocki natychmiast zacznie przekonywać dziewczynę, że do niczego nie doszło, jednak fatalne samopoczucie studentki będzie świadczyć o czymś zupełnie przeciwnym. Przerażona sytuacją Ula podejmie decyzję o natychmiastowej ucieczce z domu mężczyzny.

Jej niepokój wzrośnie w 4311 odcinku "Na Wspólnej", gdy zauważy w telefonie nocną wiadomość od Dexa oraz wysłaną do niego odpowiedź. Hofferówna nie będzie jednak w stanie przypomnieć sobie momentu jej pisania. Szybko stanie się jasne, że wiadomość w jej imieniu wysłał sam wykładowca, ponieważ nieprzytomna studentka nie miała możliwości tego zrobić.

Kiedy oglądać 4310 odcinek "Na Wspólnej" w stacji TVN?

Telewizyjna premiera 4310 odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę 11 listopada 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.

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