Na Wspólnej, odcinek 4310. Wysocki zwabi Ulę do swojego domu i poda jej środek usypiający

"Na Wspólnej", odcinek 4310. Ula trafi do mieszkania wykładowcy Wysockiego

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Ula wyzna swojemu ojcu, że poważnie myśli o przeprowadzce do Dexa (Jan Jakubik). Kamil zasugeruje jednak córce, by w pierwszej kolejności skupiła się na zaliczeniu poprawki z histologii u Wysockiego. Hofferówna posłucha tej rady i pójdzie na kolejne konsultacje, podczas których wykładowca nie będzie miał zamiaru szybko kończyć spotkania.

Mężczyzna posunie się w 4310 odcinku "Na Wspólnej" do tego, że zaprosi studentkę do prywatnego mieszkania pod pretekstem przekazania pozostawionych tam materiałów. Dziewczyna będzie miała spore obawy przed spotkaniem sam na sam w tak odosobnionym miejscu. Ostatecznie jednak ulegnie namowom, nie chcąc utrudniać sobie zdania zbliżającej się poprawki. Bardzo szybko pożałuje tej decyzji, a jej początkowe złe przeczucia okażą się całkowicie słuszne.

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Wysocki poda Uli środek usypiający w 4310 odcinku "Na Wspólnej"

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że Wysocki ma wobec swojej podopiecznej wyjątkowo złe zamiary. Od samego progu zacznie zabiegać o gościnność i oprócz obiecanych materiałów zaproponuje studentce coś do picia. Kiedy Hofferówna poprosi o sok, wykładowca potajemnie dosypie do napoju środek usypiający. Wystarczy zaledwie jeden łyk podczas wspólnej nauki, aby córka Kamila całkowicie straciła przytomność, co gospodarz skrzętnie zweryfikuje.

Prowadzący zajęcia w 4310 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wykorzystać bezbronną studentkę. Wszystko wskazuje na to, że zrealizuje swój plan, ponieważ nieco później córka Kamila zauważy na swoim ciele siniaki i nabierze przekonania, że padła ofiarą wykładowcy. Wszystkie okoliczności będą jednoznacznie potwierdzać jej najgorsze podejrzenia.

"Na Wspólnej", odcinek 4311. Przerażona Ula odkryje prawdę o zachowaniu Wysockiego

Córka Kamila odzyska przytomność dopiero w 4311 odcinku "Na Wspólnej", budząc się w mieszkaniu wykładowcy w stanie kompletnej dezorientacji. Wysocki natychmiast zacznie przekonywać dziewczynę, że do niczego nie doszło, jednak fatalne samopoczucie studentki będzie świadczyć o czymś zupełnie przeciwnym. Przerażona sytuacją Ula podejmie decyzję o natychmiastowej ucieczce z domu mężczyzny.

Jej niepokój wzrośnie w 4311 odcinku "Na Wspólnej", gdy zauważy w telefonie nocną wiadomość od Dexa oraz wysłaną do niego odpowiedź. Hofferówna nie będzie jednak w stanie przypomnieć sobie momentu jej pisania. Szybko stanie się jasne, że wiadomość w jej imieniu wysłał sam wykładowca, ponieważ nieprzytomna studentka nie miała możliwości tego zrobić.

Kiedy oglądać 4310 odcinek "Na Wspólnej" w stacji TVN?

Telewizyjna premiera 4310 odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę 11 listopada 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.