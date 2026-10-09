"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 233. odcinku.

"Panna młoda" odc. 233 - streszczenie. Emisja 26 października 2026

Szczegółowe streszczenie 233. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Engin mówi Sili o znalezionym naszyjniku. Cihan pozbywa się Beyzy z domu. Nusret nie chce przyjąć córki i odsyła ją do Yoncy. Hancer wyjawia Melihowi i Sinem, że wie o ich miłości i nakłania do opuszczenia rezydencji. Yonca przyjmuje Beyzę pod swój dach. Warunkiem jest praca Beyzy w salonie.

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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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