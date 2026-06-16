"Panna młoda" odc. 134: streszczenie. Mukadder dowiaduje się, że Beyza nie była w ciąży, a Cihan nie wierzy Hancer

NN
2026-06-16 12:46

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o młodej kobiecie imieniem Hancer, która bardzo wcześnie została sierotą i musiała nauczyć się walczyć o siebie. By opłacić leczenie swego brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 134. odcinek "Panny młodej" debiutuje w TVP2 we wtorek 30 czerwca. Co się w nim wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie.

Panna młoda - streszczenie odcinka 134. Premiera 30 czerwca 2026 w TVP2
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 134. odcinku.

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Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu...

"Panna młoda" odc. 134 - streszczenie. Emisja 30 czerwca 2026

Szczegółowe streszczenie 134. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Derya i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Yoncy. W szpitalu Mukadder dowiaduje się, że Beyza nie była w ciąży. Nusret stawia Mukadder ultimatum. Cihan nie dowierza, gdy Hancer mówi, że Beyza specjalnie spowodowała wypadek.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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Streszczenie
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Panna młoda turecki serial