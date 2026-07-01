Spis treści Kto zaatakuje Borysa w nowym sezonie Pierwszej miłości?

Postać grana przez Patryka Cebulskiego od zawsze borykała się z ogromnymi problemami, często z własnej winy. Jego działania w lokalu „Barbarian” doprowadziły do potężnego kryzysu, a starcia z personelem, na czele z Kaśką, stały się codziennością. Dokumenty finansowe, które ujrzała Ewa, obnażyły jego manipulacje i chciwość. Poważne kłopoty zaczęły się jednak w momencie, gdy zadarł z nieobliczalnym Bolesławem.

Sytuacja skomplikowała się, gdy Borys zaoferował swój szpik dla Angeliki, ale zażądał w zamian ogromnej sumy pieniędzy. Szantaż przyniósł mu 250 tysięcy złotych na klub Iskra. Mimo że Bolesław chciał go początkowo zabić, ostatecznie przystał na te warunki. Od tamtej pory Borys walczy o uratowanie klubu przed deweloperami, a w tle pojawiają się żądania kiboli Iskry. Co wydarzy się dalej, dowiemy się w nowych odcinkach, choć na pewno nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Kto zaatakuje Borysa w nowym sezonie Pierwszej miłości?

Po wakacyjnej przerwie losy Borysa staną się jeszcze bardziej dramatyczne. Najnowszy zwiastun ujawnia, że bohater zostanie podstępem sprowadzony w odosobnione miejsce wśród drzew. Tam, zaskoczony sytuacją, będzie musiał stawić czoła śmiertelnemu zagrożeniu.

W zaprezentowanych urywkach wyraźnie widać przerażenie bohatera. Borys będzie musiał zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego z broni palnej, a on sam będzie czekał na śmiertelny cios. Twórcy produkcji skutecznie budują napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Może to być zdesperowany Bolesław, ale równie dobrze sprawcami mogą być pseudokibice, z którymi bohater ma na pieńku.

7