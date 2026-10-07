Ostra awantura w "M jak miłość". Córka zrówna niewiernego Artura z ziemią

Artur unika żony i córki. Awantura z Agnes w 1947. odcinku "M jak miłość"

Opuszczenie rodzinnej posiadłości w Grabinie sprawi, że w 1947. odcinku telenoweli Artur na kilka dni całkowicie zapadnie się pod ziemię i zignoruje próby kontaktu ze strony Agnes. Rogowski nie odważy się wejść do domu Mostowiaków, a wpadnie tam jedynie na moment po swoje rzeczy, spotykając na miejscu wyłącznie Barbarę (Teresa Lipowska). Seniorka zauważy u niego ogromne cierpienie, nie będzie jednak w stanie ocenić, za kim tak naprawdę tęskni niewierny mąż – czy za porzuconą Marysią, czy może za kochanką Joanną (Dominika Sakowicz). Przez cały majówkowy weekend lekarz nie zjawi się w lipnickiej przychodni, a po jego powrocie do pracy dojdzie do potężnego starcia z Agnes. Kobieta nie zamierza tolerować rozbijania rodziny i krzywdzenia żony, zwłaszcza że na własne oczy dostrzeże próby kontaktu ze strony Joanny, które Artur nerwowo zatuszuje, chowając dzwoniący telefon przed wzrokiem córki.

„– Unikasz mnie?”

„– Nie, no skąd...” – zaprzeczy zakłamany Rogowski.

„– Zniknąłeś, nie odbierałeś telefonu” – wytknie mu córka.

„– Musiałam złapać oddech...”

„– I nawet nie obchodzi cię co u Marysiu i co u Basi?”

„– Obchodzi mnie! Doskonale wiesz, ze mnie obchodzi! Co u nich?”

„– Co u nich? Wiesz, ty powinieneś codziennie stać przed drzwiami i błagać, żeby Marysia tobie wybaczyła! A ty łapiesz oddech?”

„– Agnes proszę cię...”

„– Już skończyłam!”

Finał 1947. odcinka "M jak miłość". Marysia odrzuci skruszonego Artura?

Choć zdesperowana córka przekaże ojcu w 1947. odcinku "M jak miłość" dosadne wskazówki na temat ratowania rozpadającego się małżeństwa, Rogowski nieszczególnie weźmie je sobie do serca. Mężczyzna nadal potajemnie wzdycha do młodszej Joanny, a brak kontaktu z młodą kochanką będzie dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Widzowie z pewnością będą zastanawiać się, czy do lekarza wreszcie dotrze, że przelotne uczucie nie jest warte utraty całego dotychczasowego życia. W finałowej scenie tego epizodu Artur ostatecznie pojawi się w domu, jednak Marysia pozostanie głucha na jego zapewnienia i nie uwierzy w nagłą przemianę męża oraz rzekome odcięcie się od rywalki.

"M jak miłość" odcinek 1947. Kiedy emisja w TVP2?

Fani kultowej produkcji nie muszą długo czekać na rozwiązanie tych pasjonujących wątków. Zgodnie z zapowiedziami, 1947. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki. Premierę tego epizodu zaplanowano na poniedziałek, 12 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści