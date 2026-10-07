Ostra awantura w "M jak miłość". Córka zrówna niewiernego Artura z ziemią

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-07 12:31

W 1947. odcinku serialu "M jak miłość" emocje sięgną zenitu, a o opamiętanie niewiernego ojca zawalczy Agnes (Amanda Mincewicz). Młoda lekarka nie wytrzyma, widząc skandaliczne zachowanie Artura (Robert Moskwa), który po wyprowadzce zupełnie odetnie się od najbliższych. Wściekła kobieta prosto w twarz wygarnie ojcu, że całkowicie zignorował los Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz Basi (Karina Woźniak). To ostre starcie może okazać się dla wiarołomnego męża ostatnim dzwonkiem na ratowanie zrujnowanej rodziny.

Robert Moskwa jako Artur w białym fartuchu lekarskim patrzy w dół ze smutną miną. O jego losach w M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1947. Artur Rogowski (Robert Moskwa)

Artur unika żony i córki. Awantura z Agnes w 1947. odcinku "M jak miłość"

Opuszczenie rodzinnej posiadłości w Grabinie sprawi, że w 1947. odcinku telenoweli Artur na kilka dni całkowicie zapadnie się pod ziemię i zignoruje próby kontaktu ze strony Agnes. Rogowski nie odważy się wejść do domu Mostowiaków, a wpadnie tam jedynie na moment po swoje rzeczy, spotykając na miejscu wyłącznie Barbarę (Teresa Lipowska). Seniorka zauważy u niego ogromne cierpienie, nie będzie jednak w stanie ocenić, za kim tak naprawdę tęskni niewierny mąż – czy za porzuconą Marysią, czy może za kochanką Joanną (Dominika Sakowicz). Przez cały majówkowy weekend lekarz nie zjawi się w lipnickiej przychodni, a po jego powrocie do pracy dojdzie do potężnego starcia z Agnes. Kobieta nie zamierza tolerować rozbijania rodziny i krzywdzenia żony, zwłaszcza że na własne oczy dostrzeże próby kontaktu ze strony Joanny, które Artur nerwowo zatuszuje, chowając dzwoniący telefon przed wzrokiem córki.

„– Unikasz mnie?”

„– Nie, no skąd...” – zaprzeczy zakłamany Rogowski.

„– Zniknąłeś, nie odbierałeś telefonu” – wytknie mu córka.

„– Musiałam złapać oddech...”

„– I nawet nie obchodzi cię co u Marysiu i co u Basi?”

„– Obchodzi mnie! Doskonale wiesz, ze mnie obchodzi! Co u nich?”

„– Co u nich? Wiesz, ty powinieneś codziennie stać przed drzwiami i błagać, żeby Marysia tobie wybaczyła! A ty łapiesz oddech?”

„– Agnes proszę cię...”

„– Już skończyłam!”

Polecany artykuł:

Finał 1947. odcinka "M jak miłość". Marysia odrzuci skruszonego Artura?

Choć zdesperowana córka przekaże ojcu w 1947. odcinku "M jak miłość" dosadne wskazówki na temat ratowania rozpadającego się małżeństwa, Rogowski nieszczególnie weźmie je sobie do serca. Mężczyzna nadal potajemnie wzdycha do młodszej Joanny, a brak kontaktu z młodą kochanką będzie dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Widzowie z pewnością będą zastanawiać się, czy do lekarza wreszcie dotrze, że przelotne uczucie nie jest warte utraty całego dotychczasowego życia. W finałowej scenie tego epizodu Artur ostatecznie pojawi się w domu, jednak Marysia pozostanie głucha na jego zapewnienia i nie uwierzy w nagłą przemianę męża oraz rzekome odcięcie się od rywalki.

"M jak miłość" odcinek 1947. Kiedy emisja w TVP2?

Fani kultowej produkcji nie muszą długo czekać na rozwiązanie tych pasjonujących wątków. Zgodnie z zapowiedziami, 1947. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki. Premierę tego epizodu zaplanowano na poniedziałek, 12 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści
M jak miłość odc. 1947. Artur Rogowski (Robert Moskwa), Agnes (Amanda Mincewicz)
Galeria zdjęć 18

ROLKI

m jak miłość
seriale tvp