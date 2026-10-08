Ostateczna decyzja Marysi w "M jak miłość"! Nie wybaczy Arturowi zdrady

Marysia z "M jak miłość" nie da Arturowi kolejnej szansy! Odcinek 1947

W 1947 odcinku serialu Marysia ostatecznie zadecyduje o przyszłości swojego małżeństwa z Arturem. Po tym, jak zażąda jego wyprowadzki z powodu kolejnego romansu, Rogowska nie ulegnie błaganiom męża. Mimo obietnic Artura, że zrobi wszystko dla jej wybaczenia, kobieta odrzuci te zapewnienia. Po przemyśleniu sprawy dojdzie do wniosku, że nie ma mowy o kolejnej szansie.

To właśnie Agnes jako pierwsza dowie się, że Marysia nie wybaczy niewiernemu partnerowi. Rogowska w 1947 odcinku szczerze wyzna córce Artura, że nie jest w stanie dłużej znosić tej sytuacji.

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– Nie wiem, może chowam głowę w piasek. Ale nie mam siły, żeby z kimkolwiek na ten temat rozmawiać.

– Myślisz, że się nie pogodzicie? - spyta Agnes, na co Marysia jedynie zaprzeczy ruchem głowy.

Agnes wesprze Marysię, a nie Artura w nowym odcinku "M jak miłość"

Reakcja Agnes w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie niezwykle wymowna. Kobieta z żalem uświadomi sobie, że małżeństwo Rogowskich właśnie przeszło do historii, a jej ojciec zrujnował rodzinę, do której niedawno dołączyła. Zamiast bronić Artura, Rotke całkowicie poprze decyzję Marysi i zaoferuje jej pełne wsparcie. Rogowska będzie jej za to niezwykle wdzięczna.

– Zawsze możesz na mnie liczyć.

Rotke odwróci się od ojca w 1947 odcinku "M jak miłość"

Zarówno Marysia, jak i Agnes pozostaną konsekwentne w swoich postanowieniach. W 1947 odcinku Rogowska odrzuci męża, a Rotke ostro skrytykuje zachowanie ojca. Choć w pewnym momencie córka ochroni Artura przed gniewem Pawła (Rafał Mroczek), to jednak nie wybaczy mu rozbicia rodziny. Wieczorem Agnes, wspólnie z Basią (Karina Woźniak), skupią się na pocieszaniu zranionej Marysi, zamiast ojca.

Emisja 1947 odcinka "M jak miłość"

Najnowszy, 1947 odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.