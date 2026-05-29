M jak miłość. Majka odejdzie od Tomka? Namiętność do Mateusza powróci ze zdwojoną siłą

M jak miłość. Co czeka Majkę i Tomka po wakacjach?

Zbliżający się sezon serialu "M jak miłość" może przynieść ogromne zmiany w życiu Majki. Wiele wskazuje na to, że dziewczyna w końcu uwolni się od kłamliwego Tomka, który niespodziewanie został ojcem dziecka innej kobiety. Romans Kubickiego z Justyną (Marta Malinowska) zaowocował narodzinami syna, co znacząco skomplikowało sytuację. Dodatkową presję będzie wywierał ojciec (Jan Wojtyński) Justyny, który za wszelką cenę będzie chciał doprowadzić do ślubu pary. Pozostaje pytanie, czy to Tomek zdecyduje się na życie z matką swojego dziecka, czy jednak Majka wykona decydujący krok.

W nowych odcinkach "M jak miłość" decyzja może należeć właśnie do Majki. Zdjęcie Tomka z noworodkiem, które wpadło w jej ręce, prawdopodobnie będzie gwoździem do trumny ich związku. Wiele wskazuje na to, że uczucie do Kubickiego całkowicie się wypali, a rozstanie będzie nieuniknione.

Majka i Mateusz w "M jak miłość". Gorące chwile w nowym sezonie

Choć losy związku z Tomkiem nie są jeszcze w stu procentach przesądzone, zwiastun jesiennych odcinków "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości – Majka ponownie znajdzie się bardzo blisko Mateusza Mostowiaka. W zapowiedzi możemy zobaczyć scenę, w której dziewczyna postanowi wejść na murek, a troskliwy Mateusz pilnuje, by nie zrobiła sobie krzywdy. To drobne wydarzenie wywoła falę dawnych emocji i ponowne zbliżenie bohaterów.

Krótki fragment najnowszego sezonu "M jak miłość" pokazuje uśmiechniętych i czułych wobec siebie studentów. Czy to oznacza, że Majka i Mateusz w końcu zdecydują się na budowanie wspólnej przyszłości? Warto pamiętać o słowach Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska), która przewiduje dla swojego wnuka interesujące zwroty akcji.

- Życie szykuje tyle niespodzianek.

- Jak ty wszystko wiesz...

M jak miłość. Przyszłość Majki i Mateusza – czy w końcu będą parą?

Wątek tej dwójki w "M jak miłość" wciąż rodzi wiele pytań. Zastanawiające jest to, jak na rozstanie zareaguje Tomek i czy bez problemu odda Majkę swojemu dawnemu rywalowi. Nie można również zapominać o Bognie (Sherazade Wolff), która do tej pory robiła wszystko, by zdobyć serce Mateusza i z pewnością nie podda się bez walki.

Nadchodzące odcinki "M jak miłość" prawdopodobnie przyniosą kolejne komplikacje i przeszkody dla młodych bohaterów. Jednakże optymistyczne komentarze Barbary i odpowiedź Mateusza dają nadzieję, że studenci WAT-u ostatecznie pokonają trudności i wreszcie połączą swoje drogi. O tym, jak dokładnie potoczy się ta historia, dowiemy się już po wakacyjnej przerwie, od września.