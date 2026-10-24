"Panna młoda”. Cihan demaskuje Beyzę na ślubie i oskarża ją o aborcję

Awantura w 232. odcinku serialu „Panna młoda”. Cihan wręcza Beyzie nietypowy prezent

Druga ceremonia ślubna bohaterów przybierze absolutnie niespodziewany obrót. Panna młoda założy zjawiskową suknię i do samego końca będzie przekonana o swoim wielkim zwycięstwie nad mężem w obecności całej rodziny. Bezwzględna kobieta nie ma jednak pojęcia, że jej największy sekret wyszedł na jaw. Cihan dowiedział się o zabiegu przerwania ciąży sprzed lat bezpośrednio od lekarki Fusun Kaby.

Zanim dojdzie do publicznego upokorzenia i oskarżeń o morderstwo, mężczyzna przekaże żonie małe, czarne pudełeczko. Wewnątrz znajdą się różowe buciki dla niemowlaka. Ten pozornie miły gest szybko zamieni się w bezlitosną konfrontację na oczach bliskich.

Panna młoda nie ukryje wzruszenia i zapyta męża bezpośrednio: „To buciki dla dziewczynki... Chcesz, żeby nasze drugie dziecko było dziewczynką?”.

Dokładnie w tym momencie główny bohater przypomni sobie niedawną rozmowę z lekarką w siedzibie firmy. W jego głowie ponownie wybrzmią mocne słowa Fusun Kaby: „Twoja żona kocha cię bardziej od wszystkiego. Wystarczająco, by zabić własne dziecko”.

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Cihan niszczy Beyzę. Główny bohater serialu „Panna młoda” dowiaduje się o usunięciu ciąży

Oblicze mężczyzny diametralnie się zmieni. Cisnie on prezentem o podłogę, wprawiając w osłupienie żonę oraz wszystkich zaproszonych gości. Dziecięce obuwie wyląduje na samym środku ozdobnego dywanu.

Wzburzony pan młody natychmiast odpowie z pogardą na wcześniejsze pytanie kobiety: „Nigdy! Jeśli tak się stanie, zabijesz także ją!”. Chwilę później doda bez cienia litości, rzucając jej to prosto w twarz: „Zabiłaś naszą córkę! Nigdy nie będziesz moją żoną!”.

Przerażona kobieta natychmiast spróbuje odpierać ataki i nazwie słowa męża zwykłymi oszczerstwami. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy Cihan rzuci nazwiskiem lekarki odpowiedzialnej za zabieg. Wtedy panna młoda obciąży winą matkę swojego partnera. Zarzuci Mukadder wywieranie ogromnej presji, ponieważ teściowa domagała się narodzin męskiego potomka z rodu Develioglu i rzekomo nigdy nie zaakceptowałaby wnuczki.

Rozpaczliwe tłumaczenia tylko spotęgują wściekłość oszukanego partnera. W jego oczach pojawią się łzy bezsilności. Na ten przejmujący widok rozpłacze się również Hancer, która poczuje ogromny żal z powodu śmierci nienarodzonego dziecka oraz cierpienia Cihana.

Mężczyzna łamiącym się głosem zapyta żonę: „Beyza! Dlaczego zabiłaś nasze dziecko? Miało prawie pięć miesięcy… Gdybyś zaczekała, urodziłoby się zdrowe”.

Skutki skandalu w 232. odcinku tureckiej produkcji „Panna młoda”. Cihan rozlicza się z matką

Tuż po tych bolesnych wyznaniach gospodarz wyprosi z rezydencji wszystkich zgromadzonych ludzi. Ojciec Beyzy, Nusret, odwróci się od niej z wyraźną pogardą i opuści posiadłość. Mężczyzna spotka na dziedzińcu Yoncę, a ta przyzna się, że towarzyszyła jego córce podczas wizyty w klinice aborcyjnej. Zrozpaczony ojciec zaprowadzi zdemaskowaną intrygantkę do pokoju małego Cihana i stanowczo nakaże jej pożegnać się z chłopcem.

Padną wówczas słowa: „Weź go, kochaj, przytulaj, ciesz się jego zapachem, oddychaj nim...”. Zagubiona kobieta zapyta tylko: „Co to ma znaczyć?”, jednak nie otrzyma na to żadnej odpowiedzi.

Niedługo po tej scenie rozwścieczony bohater wtargnie do sypialni Mukadder. Cihan zażąda od matki jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pomagała w ukryciu tej zbrodni. Kobieta stanowczo zaprzeczy swojemu udziałowi w całej intrydze.

Mężczyzna wykrzyczy jej wtedy prosto w twarz: „Beyzie odpuszczę, bo wszystko, co nas spotkało, wzięło się z twojej obsesji posiadania wnuka! Tyle lat życia poświęciłem kobiecie, której nie lubię! Teraz to samo będzie z synem! Nie pozwolę na to! Dłużej tak nie może być. Zakończę te męczarnie!”.

Kiedy widzowie TVP2 zobaczą 232. odcinek telenoweli „Panna młoda”?

Pełen emocji odcinek numer 232 zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki w sobotę, 24 października 2026 roku. Początek transmisji zaplanowano dokładnie na godzinę 17.20.