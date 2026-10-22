"Akacjowa 38", odc. 985, 986, 987, 988, 989 - streszczenie. Co wydarzy się 26-30 października 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 985. Poniedziałek 26.10.2026

Casilda unosi się honorem i przeprowadza się na poddasze, bo słyszy, jak Rosina mówi, że jest nic nie warta i nadaje się tylko na służącą. Ksiądz Telmo wysyła wykradziony od przeora testament hrabiego de Valmez do redakcji "Postępu". Artykuł o kazirodztwie markizostwa wywołuje skandal, który może zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel zastanawia się, kto zdradził tajemnicę dziennikarzowi "Postępu".

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"Akacjowa 38" - odcinek 986. Wtorek 27.10.2026

Rada lokatorów decyduje się zatrudnić czasowo kogoś, kto zastąpi chorego Servanda. Tymczasem dozorca symuluje, by nic nie robić. Lucia jako owoc kazirodztwa jest traktowana przez mieszkańców Akacjowej jak trędowata. Nie zamierza jednak odbyć publicznej pokuty, bo uważa się za niewinną. Inigo podpowiada Leonor, by znajomi i przyjaciele odegrali jej sztukę, by mogła ocenić, jak dzieło wypadnie na scenie.

"Akacjowa 38" - odcinek 987. Środa 28.10.2026

Celia i ojciec Telmo usiłują zniechęcić Lucię do Samuela. Ona jednak postanawia poratować go jeszcze większą sumą pieniędzy. W Casildzie budzą się wątpliwości co do ojcostwa don Maximiliana. Jednak Rosina zaczyna ją akceptować w rodzinie. Lucia zdradza w końcu Celii swój wielki sekret, że jest córką markizów de Valmez. Servando sam dyktuje Lolicie własną wersję powieści o miłości dwóch kobiet, w której stawia siebie w roli wielkiego bohatera.

"Akacjowa 38" - odcinek 988. Czwartek 29.10.2026

Załamana Lucia nadal przebywa na strychu. Odwiedza ją ojciec Telmo. Po raz kolejny ostrzega ją przed Samuelem i zapewnia, że sam jest po jej stronie. Informuje ją też, iż widział go z lichwiarzem Jimenem Batanem. Wszyscy chcą wystąpić w sztuce Leonor, lecz Ramon stanowczo zabrania tego Trini. Uważa, że to zaszkodzi jego interesom. Casilda za pierwsze otrzymane od Rosiny pieniądze kupuje wszystkim prezenty, a Marii daje zwitek banknotów. Fabiana patrzy na to podejrzliwie.

"Akacjowa 38" - odcinek 989. Piątek 30.10.2026

Flora bardzo chce zagrać w sztuce Leonor, ale to El Pena najlepiej wypada na przesłuchaniu, choć wcale nie chce występować na scenie. Rosina mile spędza czas z Casildą na zakupach, co irytuje jej matkę - Marię. Obie kobiety walczą o względy Casildy. Ksiądz Telmo rozmawia z lichwiarzem Samuela. Mężczyzna przestrzega księdza, że Samuel nigdy nie powróci na drogę cnoty, bo jest zepsuty do szpiku kości.

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