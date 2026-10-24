Syn znanego aktora w „M jak miłość”. Michał Królikowski jako Wojtek u Zduńskich

Nowa postać w życiu Zduńskich. Kim jest nowy Wojtek w „M jak miłość”?

Listopadowe odcinki „M jak miłość” zapowiadają niemałe roszady personalne. Ostatnie tygodnie to przede wszystkim pożegnania z produkcją – wkrótce z ekranu zniknie Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, a widzowie dopiero co pożegnali na stałe postać Sylwii, w którą wcielała się Hanna Turnau.

Twórcy serialu postanowili jednak szybko uzupełnić luki po odchodzących postaciach, wprowadzając nowe twarze i świeże wątki. Do ekipy zdążył już dołączyć nowy detektyw Tomek, a od 10 listopada na ekranach zagości młody kelner, Wojtek Krzywicki. Mężczyzna znajdzie zatrudnienie w bistro „Nasz Zielony Sad”, prowadzonym przez Kingę Zduńską.

Debiut Wojtka w 1956. odcinku „M jak miłość” od razu wywołuje skojarzenia ze zmarłym Wojtkiem Marszałkiem, w którego wcielał się śp. Emilian Kamiński. Zbieżność imion jest jednak przypadkowa, ponieważ młody, niepokorny chłopak nie ma żadnych powiązań z ojcem Magdy i ojczymem Kingi.

Zgrzyt na początek znajomości. Lenka poznaje Wojtka w 1956. odcinku „M jak miłość”

Jako pierwsza z młodym kelnerem zetknie się 18-letnia córka Kingi i Piotrka, Lenka, w którą wciela się Olga Cybińska. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal swiatseriali.interia.pl, nastolatka nakryje Wojtka na paleniu papierosów przed bistro. Dojdzie do tego dokładnie w dniu, w którym dziewczyna zdoła namówić matkę na wakacyjną pracę w charakterze kelnerki.

Początki relacji Lenki i Wojtka w 1956. odcinku „M jak miłość” nie będą należały do najłatwiejszych, ale Kinga szybko nabierze przekonania do nowego pracownika. Wojtek okaże się niezwykle pomocny i sumienny w swoich obowiązkach.

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„Wojtek jest z nami od kilku dni i świetnie się sprawdza! Punktualny, pracowity, odpowiedzialny… No pod każdym względem wzór do naśladowania! I nawet sam zaproponował, że pomoże mi w odgruzowaniu ogrodu”

– tak zachwyt Kingi nad nowym kelnerem cytuje portal swiatseriali.interia.pl.

Mimo początkowego incydentu z papierosami, Lenka zachowa dyskrecję przed matką. Z kolei Wojtek wyzna, że jego celem jest podjęcie studiów w Warszawie, a praca w „Naszym Zielonym Sadzie” to dla niego start w nowe życie. Chłopak nie będzie też ukrywał swojego zainteresowania córką szefowej.

Nowy nabytek w „M jak miłość”. Kim jest Michał Królikowski grający Wojtka?

24-letni Michał Królikowski to potomek aktorskiej dynastii. Jest synem Rafała Królikowskiego, jego wujkiem był zmarły Paweł Królikowski, a kuzynem jest Antek Królikowski. W tym roku Michał pomyślnie zakończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, specjalizując się w aktorstwie dramatycznym. Młody aktor ma już na koncie epizody w popularnych produkcjach telewizyjnych, takich jak „Na Wspólnej”, „Na sygnale”, „Leśniczówka” oraz „Na dobre i na złe”.

Warto dodać, że od grudnia 2026 roku Michał Królikowski dołączy również do obsady nowej odsłony „Rancza”, zatytułowanej „Zemsta wiedźm”.

Emisja 1956. odcinka „M jak miłość” na antenie TVP2

Najnowszy, 1956. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., punktualnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.