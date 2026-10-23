"Akacjowa 38", odc. 990, 991, 992, 993, 994 - streszczenie. Co wydarzy się 2-6 listopada 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 990. Poniedziałek 2.11.2026

Leonor jest przerażona zamętem, jaki panuje podczas próby jej sztuki. Flora i Carmen odkrywają, że w ostatniej scenie muszą się pocałować. Jimeno ostrzega księdza przed Samuelem i zdradza mu, że to on prosił, by pomagierzy lichwiarza połamali mu palce. Damy z Akacjowej pomału przestają się oburzać na Lucię za jej grzeszne pochodzenie.

ZOBACZ TAKŻE: Plejada gwiazd w nowym polskim serialu. W obsadzie m.in. Helena Englert i Paweł Małaszyński

"Akacjowa 38" - odcinek 991. Wtorek 3.11.2026

Celia jest zmartwiona, że Lucia nie zareagowała negatywnie na miłosne wyznanie Samuela. Ksiądz Telmo ostrzega Lucię, że Samuel nie jest bezinteresowny, ale nic więcej nie może jej powiedzieć, bo to, co usłyszał od lichwiarza, jest objęte tajemnicą spowiedzi. Flora i Carmen godzą się zagrać w sztuce Leonor, o ile nie będą musiały się całować. Autorka w końcu musi się zgodzić. Fabiana widzi, jak Maria przytula się do Higinia, co zwiększa jej nieufność wobec matki Casildy.

"Akacjowa 38" - odcinek 992. Środa 4.11.2026

Samuel informuje Celię i Felipe, iż starać się będzie o unieważnienie swojego małżeństwa z Blancą, a potem - o rękę Lucii. Tymczasem Lucia starannie odnawia figurę kościelnej Madonny. Fabiana jest bardzo podejrzliwa wobec Marii. A Maria próbuje przekonać Casildę, by wyjechała z nią na wieś, gdzie będą razem prowadziły gospodarstwo. Tymczasem, wraz z Higiniem, zamierzają ją okraść, gdy tylko Casilda otrzyma spadek po don Maximilianie. Trwają próby do przedstawienia, a dona Susana zgodziła się nawet dostarczyć stroje, które przerobi z nieodebranych przez klientów ubrań. Zaś Antońito myśli o usprawnieniu i produkcji wariografu.

"Akacjowa 38" - odcinek 993. Czwartek 5.11.2026

Fabiana widzi, jak Maria całuje się z Higiniem i alarmuje Rosinę. Teraz wszyscy podejrzewają tę parę o niecne zamiary. Ojciec Telmo wraz ze swoim przełożonym postanawiają blokować starania Samuela o unieważnienie jego małżeństwa z Blancą. Były nauczyciel Lucii, za namową przeora Zakonu Chrystusa Leżącego, zamieszcza w prasie list, w którym maluje obraz Lucii jako pomiotu szatana, który powinien spędzić życie w klasztorze.

ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie "Randkę w ciemno"? Tak po latach wyglądają gwiazdy filmu