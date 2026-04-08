Obłuda Artura w 1926 odcinku "M jak miłość". Zostawi Marysię w dramatycznym momencie

"M jak miłość", odcinek 1926. Kiedy i gdzie oglądać? Artur zignoruje zmartwienia Marysi

Emisja 1926 odcinka "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Właśnie wtedy Artur po raz kolejny zszokuje widzów swoim zachowaniem. Rogowski bez skrupułów opuści Marysię w najtrudniejszym dla niej momencie i pobiegnie na spotkanie z Joanną. Rogowska będzie w tym czasie przeżywać prawdziwy koszmar, martwiąc się o losy Pawła. Jej syn nagle urwie z nią wszelki kontakt, a przerażona matka całkowicie straci kontrolę nad tym, co faktycznie dzieje się z jej własnym dzieckiem.

- Nie wiem, co musi się dziać w życiu Pawła, że nie chce wracać do swojego dziecka - zacznie zamartwiać się Marysia.

W tych dramatycznych okolicznościach Marysia nie otrzyma absolutnie żadnego wsparcia ze strony męża. Rogowski zignoruje rozterki żony i zdecyduje się na wyjazd do pracy w wolną sobotę, wykorzystując jako pretekst zorganizowany przez Joannę dzień profilaktyki kardiologicznej. Artur natychmiast ruszy do placówki w Lipnicy, choć jego głównym celem wcale nie będzie leczenie pacjentów, lecz ponowne spotkanie z Dobrzańską.

Rogowski będzie romansował z Joanną w 1926 odcinku "M jak miłość", gdy Zduński będzie walczył o przetrwanie

Towarzystwo kardiolożki sprawi Rogowskiemu ogromną przyjemność, przez co postanowi on poświęcić jej kolejny cały dzień. Oboje momentalnie wyrzucą z pamięci niedawne odrzucenie Dobrzańskiej, które i tak z obu stron było wyłącznie grą pozorów. Żona oraz rodzina zejdą dla internisty na absolutny margines, ustępując miejsca narastającej fascynacji nową lekarką.

Równolegle zdesperowana Marysia rozpocznie samotne poszukiwania zaginionego Pawła. Pozbawiona oparcia w mężu, zwróci się do Piotrka (Marcin Mroczek), ale ten również odmówi jej bezpośredniej pomocy w terenie. Zduński ujawni jedynie matce, że jego bliźniak zaszył się w leśniczówce na terenie Kampinosu. Gdy Rogowska dotrze we wskazane miejsce, dom będzie już pusty. Zmuszona do dalszych poszukiwań, skieruje się do warszawskiego mieszkania syna, gdzie ostatecznie znajdzie go zupełnie nieprzytomnego.

Artur zagra ofiarę w 1926 odcinku "M jak miłość". Postanowi omamić Dobrzańską

W czasie gdy Marysia będzie drżeć o życie swojego syna, Artur z przyjemnością odda się żalom w towarzystwie Joanny. Mężczyzna zacznie narzekać na swoje rzekomo ciężkie życie wśród Mostowiaków, bezwstydnie kreując się na największą ofiarę. Ten sprytny plan będzie miał na celu wzbudzenie litości u lekarki i całkowite zamazanie złego wrażenia po koszu, który wcześniej od niej dostał.

- W domu to nawet pewnie nie zauważyli, że mnie nie ma - przyzna jej rozczarowany Artur.

Manipulacyjne zabiegi Rogowskiego przyniosą dokładnie taki skutek, jakiego oczekiwał, a Dobrzańska obdarzy go szczerym współczuciem. Przed parą otworzy się zupełnie nowa furtka do odbudowania relacji. Artur wpadnie w poważny dylemat, stojąc przed kluczowym dla swojej przyszłości wyborem. Będzie musiał zdecydować, czy ostatecznie wesprzeć własną rodzinę, która po dramatycznej próbie Pawła realnie będzie potrzebować jego pomocy, czy też poddać się uczuciu i wybrać Joannę.