"Na dobre i na złe". Beger przyłapie ukochaną z innym! W Leśnej Górze wybuchnie potężny skandal

"Na dobre i na złe" odcinek 989 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W nadchodzącym epizodzie popularnej produkcji medycznej widzowie zobaczą, jak cierpienie po stracie ukochanej całkowicie zmienia zachowanie Maksa. Lekarz nie potrafi znieść myśli, że jego wybranka kategorycznie odrzuca związek polegający na nieustannym kontrolowaniu jej życia. Poczucie ogromnej niesprawiedliwości sprawi, że mężczyzna przyjmie wyjątkowo opryskliwą postawę, co w efekcie jeszcze bardziej oddali od niego kobietę i rzuci ją w objęcia konkurenta.

Gloria z "Na dobre i na złe" wybiera Kamila. Beger dowie się o wszystkim

Zaskakujący splot wydarzeń rozpocznie się od bardzo niezręcznej sytuacji w mieszkaniu lekarki. Obaj ubiegający się o nią mężczyźni wpadną na siebie w jej przedpokoju, co natychmiast zagęści atmosferę. Dyrektor z miejsca założy, że jego dawna miłość nawiązała intymną relację z młodszym kolegą z pracy, a to wywoła w nim ogromną złość i chęć natychmiastowego odwetu.

22

- Gloria się uczy... Wchodź -

Kamil postanowi wpuścić nieoczekiwanego gościa do środka, by uniknąć awantury na klatce.

- Nie będę wam przeszkadzał...

Urażony Beger błyskawicznie opuści mieszkanie, pozostawiając główną bohaterkę z potężnymi wyrzutami sumienia. Kobieta poczuje, że niechcący sprawiła mu ogromny ból.

- Szlag! Nie chcę, żeby sobie coś pomyślał…

- Powiedziałem mu, że się uczysz. Jestem kompletnie ubrany, w butach… A nawet gdybym nie był, to nic mu do tego! -

Młody adorator spróbuje obiektywnie ocenić to zdarzenie. Początkowo lekarka zechce wybiec za Maksem i wyjaśnić to nieporozumienie, ale na drodze stanie jej Blanka (Pola Gonciarz). Wiernie wspierająca ją przyjaciółka skutecznie odradzi jej kontynuowanie tego szkodliwego schematu.

- Jeszcze do niego nie wróciłaś, a znowu się dajesz kontrolować? Co to w ogóle za pomysły, żeby wpadać znienacka... To nie jest romantyczne, to jakiś normalny, regularny stalking!

- Przypominam ci, że ty sama tak pobiegłaś do Radwana nie raz!

- Zjesz z nami lody, a potem się prześpisz z tym pomysłem... Pogadać możesz z nim jutro!

Trzeźwe spojrzenie koleżanki na sytuację przekona roztrzęsioną lekarkę do wstrzymania się z wszelkimi reakcjami aż do następnego poranka.

Okrutna zemsta Begera w 989. odcinku "Na dobre i na złe"

Kolejny dyżur w szpitalu w Leśnej Górze ukaże najgorsze cechy odrzuconego mężczyzny. Władczy dyrektor placówki z premedytacją wykorzysta swoje stanowisko, by uprzykrzyć zawodowe życie niedoszłej partnerce. Ból po odkryciu rzekomej zdrady popchnie go do podjęcia całkowicie nieetycznych decyzji personalnych.

- Wywaliłeś mnie z grafiku operacji! Sprawdziłam w systemie, zabrałeś mi wszystkich pacjentów... Nie mam nawet dostępu do ich kart! Nie jesteś już ordynatorem kardiochirurgii... Nie możesz tego zrobić!

- Naprawdę?... A nie, czekaj... Jestem tu dyrektorem! Uff, już myślałem, że zaszła jakaś pomyłka…

Złośliwy zwierzchnik nie ukryje satysfakcji z wymierzonej kary i natychmiast zdegraduje ją do pracy w przyszpitalnej przychodni. Równocześnie nie omieszka uderzyć w kompetencje Kamila. Tak jawnie niesprawiedliwe działanie ostatecznie wyczerpie cierpliwość bohaterki i wzbudzi w niej głęboką niechęć do szefa.

Namiętne chwile w Leśnej Górze. Gloria i Kamil wylądują w łóżku

Korzystając z dogodnej sytuacji, zadowolony z obrotu spraw Kamil zaproponuje koleżance niewinną degustację domowego deseru w jego mieszkaniu. Wspólne jedzenie ciasta błyskawicznie przerodzi się w bardzo intymne spotkanie, które pozwoli im na otwartą dyskusję o relacji z mściwym dyrektorem. Rozmowa szybko zmieni tor, doprowadzając do namiętnych pocałunków i wspólnej nocy.

- Jak się czujesz?

- W porządku…

- Wyrzuty sumienia?

- Trochę...

- Z powodu Begera?

- To go zrani, jak się dowie…

- Ja mu nie powiem…

Skutki tego gorącego romansu zostaną ukazane w 990. odcinku telewizyjnego hitu. Wówczas to lekarka zbierze się na odwagę i jednoznacznie odetnie od Begera, niszcząc wszelkie jego złudzenia o wspólnym życiu. Zrozpaczony kardiolog nie zdoła łatwo pogodzić się z tak bolesną stratą.