M jak miłość, odcinek 1926: Artur znów oszuka Marysię. Zszokuje żonę niespodziewanym wymysłem

M jak miłość, odcinek 1926. Artur nie potrafi zapomnieć o Joannie

W 1926. epizodzie popularnego serialu widzowie zobaczą, że Rogowski nie radzi sobie z odrzuceniem ze strony Dobrzańskiej. Kobieta dała mu kosza w dniu jego urodzin, gdy ten był gotów zdradzić Marysię i zostawić dla niej całe swoje dotychczasowe życie. Lekarz, mimo swoich wcześniejszych deklaracji o ogromnej miłości do żony i rodziny, przy pierwszej nadarzającej się okazji ruszy na spotkanie z nową koleżanką, o której nie potrafi zapomnieć. Joanna, po niedawnej konfrontacji z Agnes (Amanda Mincewicz), wycofała się z romansu, ale nie porzuciła pracy w lipnickiej przychodni. To właśnie ta placówka medyczna pozostanie głównym polem ich regularnych widzeń. Emisja 1926. odcinka serialu zaplanowana jest na poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Joanna wymyśli pretekst. Zaskakujące spotkanie z Arturem w "M jak miłość"

Lekarka już wcześniej stanowczo zapowiedziała, że ich relacja będzie miała od teraz charakter wyłącznie zawodowy. Jednak w 1926. odcinku "M jak miłość" szybko znajdzie doskonały pretekst, by spędzić z Arturem znacznie więcej czasu niż zazwyczaj. Okazją do tego staną się specjalne, weekendowe dyżury w lipnickiej przychodni. Rogowski z ogromną chęcią przystanie na inicjatywę swojej współpracownicy i w wolną sobotę niespodziewanie wymknie się z domu. Taka nietypowa decyzja wprawi w osłupienie jego żonę, która zupełnie nie jest przyzwyczajona do tego, że jej mąż pracuje w dni wolne od zajęć.

- W sobotę do pracy idziesz? - spyta zdziwiona Marysia.

- Dzień profilaktyki kardiologicznej. Pomysł Joanny - wyjaśni Artur.

Marysia z "M jak miłość" zacznie martwić się o Pawła. Artur zignoruje problemy rodziny

Słowa męża o nowym pomyśle współpracownicy sprawią, że dla Marysi sytuacja stanie się boleśnie jasna. Rogowska będzie mocno zaniepokojona faktem, że Artur coraz częściej opuszcza domostwo, by widywać się z Joanną nawet podczas weekendów. Jej rosnący niepokój niefortunnie zbiegnie się w czasie z innym rodzinnym dramatem, ponieważ nagle całkowicie urwie się kontakt z Pawłem. Załamana kobieta zacznie odchodzić od zmysłów z powodu niewyjaśnionego zniknięcia bliskiego krewnego.

- Nie wiem, co musi się dziać w życiu Pawła, że nie chce wracać do swojego dziecka - zmartwi się Rogowska.

Te poważne rozterki żony w ogóle nie obejdą jednak Artura. Zafascynowany Dobrzańską lekarz spędzi z nią kolejny długi i przyjemny dzień, kompletnie odcinając się od narastających kłopotów. Mężczyzna pozostanie całkowicie nieświadomy tego, jak wielka tragedia rozgrywa się właśnie w życiu jego najbliższych.

- W domu to nawet pewnie nie zauważyli, że mnie nie ma - skwituje Dobrzańskiej, Rogowski.