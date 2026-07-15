Nowy program Polsatu „Wielka Miłość w Małym Mieście”. Kim są czterej single, którzy szukają ukochanej? - ZDJĘCIA

Nowy program Polsatu. O czym będzie „Wielka Miłość w Małym Mieście”?

Wielkie uczucia nie zawsze rodzą się w wielkich miastach. Czasem najtrudniej znaleźć tę właściwą osobę tam, gdzie życie płynie spokojniej, a ludzie bardziej skupiają się na codzienności niż na przypadkowych spotkaniach. Właśnie ten temat pokaże nowy program Polsatu „Wielka Miłość w Małym Mieście”.

Produkcja połączy elementy programu randkowego i dokumentu obyczajowego. Bohaterami będą mężczyźni z mniejszych miejscowości, którzy mają już poukładane życie — są aktywni zawodowo, realizują swoje pasje i wiedzą, czego oczekują od przyszłości. Jednocześnie każdy z nich marzy o tym, by znaleźć osobę, z którą stworzy prawdziwy związek.

Po zakończeniu castingu uczestnicy spotkają się w wyjątkowym miejscu, czyli gospodarstwie agroturystycznym, gdzie będą mieli okazję lepiej poznać kandydatki. Wspólne chwile, rozmowy i randki pokażą, które relacje mają szansę przerodzić się w coś więcej.

Kim są bohaterowie „Wielkiej Miłości w Małym Mieście”?

Polsat przedstawił czterech pierwszych kandydatów, którzy otwierają się na nową relację. Każdy z nich ma inną historię, charakter i sposób patrzenia na życie. Łączy ich jedno — gotowość na prawdziwe uczucie.

Rafał, 30 lat — sportowiec z Trzebini, który stawia na bliskość

Rafał pochodzi z okolic Żywca i od zawsze jest związany ze swoim regionem. Na co dzień pracuje jako instruktor sportowy dla seniorów, pomagając innym dbać o zdrowie i dobrą kondycję. Sam również prowadzi aktywny tryb życia — gra w piłkę nożną, ćwiczy i nie wyobraża sobie codzienności bez ruchu. Po okresie samotności jest gotowy na nowy etap. W związku najbardziej ceni szczerość, lojalność i wzajemne wsparcie. Szuka kobiety autentycznej, pełnej energii i takiej, z którą będzie mógł dzielić zarówno zwykłe dni, jak i ważne momenty.

Maciej, 38 lat — leśnik, który buduje miejsce na przyszłość

Maciej mieszka w Głubczynie i mocno związany jest z rodzinnymi stronami. Pracuje jako leśnik, a kontakt z naturą daje mu spokój i poczucie równowagi. Po pracy nie brakuje mu zajęć — zajmuje się domem i ogrodem, trenuje, działa lokalnie i chętnie tworzy rzeczy własnymi rękami. Jedną z jego nietypowych pasji jest kolekcjonowanie przedmiotów z czasów PRL. W swoim domu stworzył nawet pokój inspirowany tamtą epoką. Dziś Maciej nie szuka krótkiej przygody, ale stabilnej relacji. Marzy o kobiecie, z którą stworzy prawdziwy dom — oparty na zaufaniu, rozmowie i codziennym wsparciu.

Piotr, 26 lat — elektryk, strażak ochotnik i mężczyzna z planem

Piotr pochodzi z Tymowej na Dolnym Śląsku. Pracuje jako elektryk w kopalni miedzi, gdzie każdego dnia mierzy się z odpowiedzialnymi zadaniami pod ziemią. Po godzinach angażuje się jako strażak ochotnik i chętnie pomaga innym. Jednym z jego największych planów jest budowa własnego domu. To właśnie tam chciałby stworzyć miejsce pełne ciepła i rodzinnej atmosfery.

Po zakończonym związku wie już, czego oczekuje od przyszłej partnerki. Szuka kobiety rodzinnej, otwartej i gotowej wspólnie budować przyszłość. Sam chce dać w relacji troskę, zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa.

Jarek, 38 lat — aktywny singiel z zachodniopomorskiej miejscowości

Jarek mieszka w Rosnowie niedaleko Koszalina. Od lat pracuje w handlu, a obecnie związany jest z branżą ubezpieczeniową. Lubi kontakt z ludźmi, a wolny czas spędza aktywnie — biega, ćwiczy i dba o formę. Ważną częścią jego życia są również wartości i wiara. To właśnie one pomagają mu budować codzienność i podejmować decyzje.

Jarek marzy o spokojnej, dojrzałej relacji z kobietą, która podobnie jak on myśli o przyszłości. Chciałby stworzyć związek oparty na bliskości, szczerości i wzajemnym szacunku.

Czy w małym mieście można znaleźć wielką miłość?

Nowy program Polsatu ma pokazać, że prawdziwe uczucie może pojawić się niezależnie od miejsca. „Wielka Miłość w Małym Mieście” to historia ludzi, którzy nie szukają perfekcyjnego scenariusza, ale kogoś prawdziwego — osoby, z którą można dzielić życie. Premiera programu zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku w Polsacie.